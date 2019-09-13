KONAMI обвалила акции EA и увела главных звезд. FIFA и PES меняются местами?

За прошлый финансовый год, который закончился маем 2019-го, EA и KONANI заработали соответственно 5 и 2,3 миллиарда долларов. Но по действующим люксовым франшизам канадцы превосходят японцев в разы: FIFA, NHL, NBA, Apex Legends, Anthem, Battlefield, Titan Fall – и это только ежегодные релизы. У Konami за последние годы было очень мало топ-игр: MGS V плюс Ground Zeroes и Survive спин-офф и ежегодный PES.

Но шестой год подряд доходы корпорации растут, и компания ставит рекорды прибыли: в 2018-м чистый прибыток составил 272 миллиарда долларов, спустя год – 309 млрд. А главные деньги корпорация теперь делает не на фантазиях уволенного Хидео Кодзимы, а на мобильных версиях PES (200 млн загрузок) и Yu-Gi-Oh Duel Links (90 млн скачиваний). В итоге PES остался единственным топ-проектом японцев на приставках и ПК, но KONAMI не хочет бросать свое детище и вкладывает в него еще больше, будто азарт конкуренции с EA Sports сильнее желания заработать.

Хотя конкуренции по сути нет – не может быть борьбы в одностороннем порядке. Конкурирует только PES. FIFA стагнирует, потому что покупателей устраивают не меняющийся движок, аркадность и нереалистичность. В июне 2019-го, за три месяца до выхода новой части, FIFA еще идет на первом месте в британском чарте. Так что EA просто не меняет победный состав, а японцы вычисляют способ убить дракона. И, кажется, у них появилась новая тактика.

PES всегда хейтили за минимальное количество лицензий. Но за последние годы этот аргумент протух: главные партнеры игры – одни из самых популярных клубов мира «Бавария», «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», а также есть «Арсенал», «Милан», «Интер» и другие. В игре появились топ-чемпионаты – Лига 1, Серия А, а еще лучшие лиги второго эшелона – Португалия, Голландия и Россия.

Самым большим успехом года стала эксклюзивная лицензия на «Ювентус», который вместе с Роналду в прошлом году украшал обложку FIFA. KONAMI затащила конкурентов на свое поле и заставила выдумывать фейковый клуб на место туринцев. Насколько это реальный удар, показывают два фактора: во-первых, акции EA тут же обвалились на 3,28% (732 млн евро общей стоимости фирмы), во-вторых, в FIFA 20 мелочно отыгрались на Роналду, сделав его рейтинг ниже Месси. Кстати, KONAMI дипломатично дала Кришу, Лео и Неймару одинаковый уровень.

Еще один удар – эксклюзивные права на Евро-2020 теперь тоже у японцев. В следующем году в FIFA не будет привычного режима международного турнира – самого горячего футбольного события двухлетия. У KONAMI связаны руки, но они выбрали стратегию, при которой наносят кинжальные удары в EA, оттягивая к себе важные финансовые и репутационные куски.

Дьявол в мелочах, и KONAMI понимает это выражение гораздо глубже EA. FIFA пытается угодить каждому покупателю в любом уголке мира, втыкая в игру 37-й дивизион Польши. Но фанаты «Реала» не играют за дремучие клубы, а поляки из глубинки еще как рубятся за «Мадрид». Поэтому KONAMI работает как отличный сммщик – их игра состоит из одних продающих слов, ничего лишнего. Японцы абсолютно в тарантиновском стиле нагло меняют реальность: тут Кройф снова может тренировать «Барсу», будто рака никогда не было, а Марадона легко перейдет в «Уфу». KONAMI дали игрокам их любимцев – и это магия, сравнимая с кино: насколько сильнее будет эмоциональная вовлеченность игрока, когда вместо картонного Алекса Хантера он будет играть за Роберто Карлоса у руля любимого клуба? Легенды всегда были в обоих симуляторах, но еще никто не вытаскивал их на первый план. И ощущения от этого максимально свежие: смесь явного неправдоподобия с максимальным реализмом самого футбольного матча.

PES традиционно превосходит FIFA технически – новые движок, анимации, режимы, воспроизведенная манера бега многих игроков не сравнима с аркадой от EA. FIFA все равно есть и в ближайшие годы будет симулятором номер один. И в этом виноваты сами японцы. То, насколько небрежно, некрасиво и безвкусно оформлены их блестящие технологии, отталкивает людей еще на стадии покупки.

Катастрофическая нехватка геймфейсов, уродливые дефолтные лица (90% РПЛ в игре), омерзительный шрифт, косое меню, фамилии, которые не умещаются в ячейки, корявый перевод (некое «вдохновение», дриблерство, игровой стиль «Наращивание»). Будто японцы собрали самую мощную и технологичную «тойоту» на свете, а затем заказали дизайн кузова АвтоВАЗу.

Главная причина, по которой FIFA уделывает PES, – обертка. Вам на обед дают коричневую булькающую массу с комочками и какой-то прозрачной жижей. Вам говорят, что это самая вкусная вещь в мире. Возможно, так и есть, но слишком уж напоминает содержимое выгребной ямы. Лучше съесть пластмасску, но в красивом фантике – фанаты FIFA делают это каждый год.

Правда, EA должны бояться, ведь у них уже был горький опыт борьбы вкуса с упаковкой. Шесть лет назад умерла серия FIFA Manager. Красочный и дорогой симулятор тренера-гея, покупающего яхты и играющего в гольф с бордой, в хлам продул экселевской табличке Football Manager. Это стало важным прецедентом для спортивных симуляторов: даже самая красивая упаковка рано или поздно проиграет геймплею. В 2019-м под напором KONAMI канадцы делают первый шажок в сторону знакомых грабель.

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