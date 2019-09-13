Девушку с такой необычной внешностью зовут Отем Айви. Вернее, ее внешность понять трудно, ведь леди – популярный косплеер персонажей компьютерных игр.

А еще она успешный стример, а также инстаграм модель: на ее нестандартные фото подписаны более 20 тысяч человек. Кстати Айви в очень хорошей форме – убедись сам.

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