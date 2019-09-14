Twitter

Новая часть шутера Call of Duty не выйдет в русском PlayStation Store. Все из-за войны в Сирии

Новая часть шутера Call of Duty не выйдет в русском PlayStation Store. Все из-за войны в Сирии
Eurosport

1 час назад

Политика проникла даже в киберспорт.

Новая часть шутера Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в российском цифровом магазине PlayStation Store.

Решение было принято издателем Call of Duty компанией Activision. Там пояснили, что вопрос с российским релизом на PS4 пока решается, сообщает DTF. Пока предзаказ цифровых версий новой Modern Warfare для персональных компьютеров и Xbox One доступен.

Главным героями новой серии станут «Белые каски» – волонтерская организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых повстанцами. Некоторые государственные медиа назвали игру провокацией с целью скомпрометировать российские войска, помогающие властям Сирии.

  • Релиз Modern Warfare намечен на 25 октября.
  • В техподдержке Sony пообещали, что деньги за уже оплаченные предварительные заказы вернут пользователям.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте