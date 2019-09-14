Новая часть шутера Call of Duty не выйдет в русском PlayStation Store. Все из-за войны в Сирии
Политика проникла даже в киберспорт.
Новая часть шутера Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в российском цифровом магазине PlayStation Store.
Решение было принято издателем Call of Duty компанией Activision. Там пояснили, что вопрос с российским релизом на PS4 пока решается, сообщает DTF. Пока предзаказ цифровых версий новой Modern Warfare для персональных компьютеров и Xbox One доступен.
Главным героями новой серии станут «Белые каски» – волонтерская организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых повстанцами. Некоторые государственные медиа назвали игру провокацией с целью скомпрометировать российские войска, помогающие властям Сирии.
- Релиз Modern Warfare намечен на 25 октября.
- В техподдержке Sony пообещали, что деньги за уже оплаченные предварительные заказы вернут пользователям.
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