Новая часть шутера Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в российском цифровом магазине PlayStation Store.

Решение было принято издателем Call of Duty компанией Activision. Там пояснили, что вопрос с российским релизом на PS4 пока решается, сообщает DTF. Пока предзаказ цифровых версий новой Modern Warfare для персональных компьютеров и Xbox One доступен.

Главным героями новой серии станут «Белые каски» – волонтерская организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых повстанцами. Некоторые государственные медиа назвали игру провокацией с целью скомпрометировать российские войска, помогающие властям Сирии.

Релиз Modern Warfare намечен на 25 октября.

В техподдержке Sony пообещали, что деньги за уже оплаченные предварительные заказы вернут пользователям.

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