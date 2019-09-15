В PES 2020 появился оскорбительный баннер в адрес «Ювентуса»

В Pro Evolution Soccer 2020 обнаружили пасхалку, связанную с туринским «Ювентусом».

На матчах с участием «Юве» на трибунах можно увидеть плакат «JUVEMERDA», что переводится «Ювентус» – дерьмо». Некоторые возмущенные фанаты клуба призывают бойкотировать из-за этого игру.

Еще на этом скрине заметен баннер с призывом к увольнению из «Милана» Марко Джампаоло.

Любопытно, что в этом году разработчик игры Konami заключил эксклюзивное соглашение с «Ювентусом». Туринцы впервые за 25 лет отказались от сотрудничества с FIFA, где теперь будут называться «Пьемонт Кальчо»

Игра поступила в продажу 10 сентября.

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