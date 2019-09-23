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Эта стримерша радует фанов сочными формами. Однажды ее забанили за соскользнувшую юбку

Эта стримерша радует фанов сочными формами. Однажды ее забанили за соскользнувшую юбку
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Кэтлин Сирагуза заслуженно купается в обожании фолловеров.

Amouranth входит в число самых популярных стримерш на Twitch, и абсолютно заслуженно: в этом ты сейчас убедишься сам. Настоящее имя девушки – Кэтлин Сирагуза, в ее инстаграме – 1,7 млн подписчиков.

Кэтлин постит много-много фотографий в разнообразных купальниках и нижнем белье, а еще преображается в фэнтези-героинь. Однажды Twitch даже пришлось забанить девушку – во время трансляции ее юбка соскользнула в сторону.

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