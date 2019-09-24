Квизы

Каждый год EA Sports выпускает аркаду FIFA. Как в заголовке каждой новой версии меняется цифра, так и у ее главных действующих лиц подкручиваются скиллы. Eurosport.ru предлагает угадать, как изменились умения топовых футболистов в игре, кто вырос или сдал сильнее всех.

Релиз FIFA 20 прошел 24 сентября 2019-го.

Главный конкурент игры от канадских разработчиков – Pro Evolution Soccer 2020 – поступил в продажу 10 сентября.

KONAMI обвалила акции EA и увела главных звезд. FIFA и PES меняются местами?

Роналду или Азар? Угадай, кто круче и быстрее в FIFA 20

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