Eurosport
Месси снова лучший, Буффон очень сдал. Угадай, как изменились рейтинги в FIFA 20
Квизы
Кто топ, а кто флоп, по версии разработчиков.
Каждый год EA Sports выпускает аркаду FIFA. Как в заголовке каждой новой версии меняется цифра, так и у ее главных действующих лиц подкручиваются скиллы. Eurosport.ru предлагает угадать, как изменились умения топовых футболистов в игре, кто вырос или сдал сильнее всех.
- Релиз FIFA 20 прошел 24 сентября 2019-го.
- Главный конкурент игры от канадских разработчиков – Pro Evolution Soccer 2020 – поступил в продажу 10 сентября.
KONAMI обвалила акции EA и увела главных звезд. FIFA и PES меняются местами?
Роналду или Азар? Угадай, кто круче и быстрее в FIFA 20
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте