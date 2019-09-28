В ноябре 2019 года выходит симулятор Football Manager 2020 от Sports Interactive. Компания во главе с Майлзом Джейкобоном анонсировала нововведения, которые еще сильнее погрузят заядлых геймеров в атмосферу футбольных баталий.

Появился центр развития

В центре развития можно следить за каждым футболистом. Не только в основной команде, но и в аренде, молодежке, составе U-19. Геймеру предоставляются отчеты.

Улучшились функции молодых игроков

Глава молодежного департамента будет советовать, каких игроков стоит приобрести. Однако повлиять на их развитие нельзя. Также молодые футболисты получат более динамичные характеры, которые будут изменяться в зависимости от игровых обстоятельств.

Перед геймерами поставят долгосрочные цели

Функция называется Club vision – руководство команды будет ставить задачи не только на один сезон, но и более долгосрочные. Например, подписывать игроков до 20 лет, работать с низким зарплатным бюджетом, покупать игроков для развития, чтобы продавать их.

Появились новые роли

Технический директор следит за потенциалом и советами персонала. Это важный член штаба, который отсматривает тренировки и рапортует о том, как прогрессирует тренерская команда, а также советует взять в штаб новых специалистов.

Глава развития игроков наблюдает за футболистами в аренде, рекомендует, каких игроков стоит оттуда вернуть.

Тренерский штаб раздаст советы

Опция Backroom staff побуждает тренерский штаб оказывать большее влияние на игру. Ассистент будет давать советы на протяжении всего матча, это будет затрагивать больше игровых аспектов.

Таланты можно контролировать

Функция Playing time paceway позволит более тщательно наблюдать за развитием талантов. Игрокам можно раздавать разные роли на разные сезоны, повышать статус от важного игрока до звездного и так далее. Нововведение дает возможность лучше выстроить клубную стратегию.

Улучшилась графика

У игры появится разрешение 4k, улучшится графика и текстуры. Уделено внимание деталям при матчах в 3D.

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