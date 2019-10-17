22-летний Андрей Павлович жил в Белграде и много играл в Football Manager. В тренерском симуляторе парень выбирал клуб второго дивизиона «Бежанью» и поднял команду в высшую лигу. Павлович добился невероятных успехов – 10 раз становился чемпионом страны, завоевал шесть национальных кубков и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, выбив по пути «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Баварию».

На прошлой неделе Андрей отправил резюме в офис реальной «Бежаньи» и приложил к нему результаты в Football Manager. «Не хочу хвастаться, но я что-то вроде легенды во вселенной Football Manager», – сказал серб в интервью SPORTBible.

В клубе отнеслись к парню серьезно и предложили работу аналитика. Директор спросил у Андрея, придет ли тот на матч в субботу, чтобы посмотреть, как идут дела. «Я предложил им помочь, но не ожидал, что мне перезвонят», – рассказал Павлович.

После первого отчета в «Бежанье» попросили новичка подготовить отчет и по молодежной команде. «Потому что состав U-21 очень важен для нас», – объяснили Андрею в клубе. Аналитик выложил доклад в тред реддита, чтобы продемонстрировать, успехи.

В «Бежанье» не так хорошо идут дела, как у 22-летнего игрока в Football Manager – команда рухнула в сербскую ПФЛ из-за финансовых проблем. Поэтому руководство предложило Павловичу должность волонтера в аналитическом отделе, но не дали ему ставку из-за денежных трудностей.

«Если выпадет шанс, я бы начал карьеру в футболе в качестве скаута или аналитика данных – это долго было мечтой и то, что у меня достаточно хорошо получается. Сейчас в «Бежанье» мне не платят, но работаю, потому что люблю клуб и работу», – отметил Андрей.

В составе «Бежаньи» обнаружился экс-вратарь армянской молодежки Артем Карапетян.

Википедия также утверждает, что в дубле сербского клуба бегают футболисты из России – Никита Аршинов и Игнат Дерявко.

Центр развития, долгосрочное планирование. Какие новинки будут в Football Manager 2020

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