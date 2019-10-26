Стример Илья Мэддисон объявил бойкот шутеру Call of Duty: Modern Warfare. Легенда русского сегмента YouTube должен был провести по новой части CoD партнерскую трансляцию, но за несколько часов до ее начала объявил о разрыве отношений с издателями игры.

«Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои. Все стримеры, которые взяли деньги и не нашли в себе сил отказаться, упали в моих глазах. Тем более в день трагедии в Забайкалье. Лично мне обещали больше миллиона за серию стримов», – написал Мэддисон в твиттере.

«Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны – это террористы, надо быть полным уродом. Я не знаю, как эту игру допустили на наш рынок, но я почти на 100% уверен, что этот кусок ***** [испражнений] обязаны запретить.

Я прошу вычеркнуть мое имя с любых сайтов, связанных с этим ******** [потоком испражнений]. Мне очень стыдно, что, несмотря на слухи, которые ходили давно, я согласился на участие в чем-то подобном, но поверьте на слово, до релиза я не видел сюжетной компании», – добавил стример.

Ранее стало известно, что новая часть CoD не выйдет в русском PlayStation Store.

Call of Duty: Modern Warfare – 16-я часть в антологии шутеров Call of Duty. Первая часть вышла в октябре 2003 года.

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