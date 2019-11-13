18-летняя Арина Бердникова под ником AhriNyan с успехом покоряет Twitch. Кажется, мы выяснили секрет ее успеха.

На аккаунт дамы подписано более 200 тысяч человек, а число просмотров приближается к 5,5 млн. Юная москвичка транслирует PlayerUnknown's Battlegrounds, Counter-Strike, World of Warcraft, Overwatch и другие игрушки. У девушки есть еще более популярный аккаунт – в инстаграме. Вот несколько фото, объясняющих феномен популярности стримерши.

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