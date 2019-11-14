«Ювентус» будет называться «Зебры» в Football Manager 2020

«Ювентус» появится в новой игре серии Football Manager под названием «Зебры». Все дело в соглашении клуба с Konami.

Ранее партнерство туринцев с создателем футбольного симулятора PES привело к тому, что в FIFA 20 клуб Серии А получил название Piemonte Calcio.

Как сообщает Calcio e Finanza, Football Manager 2020 от кампании Sports Interactive ждет та же участь. Команда появится в игрушке под названием Zebre, что переводится с итальянского как «зебры» – одно из прозвищ клуба. Изменится лишь название команды – имена футболистов останутся прежними.

Симулятор выйдет по ходу ноября 2019 года.

«Ювентус» лидирует в Серии А.

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