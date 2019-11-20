Игроки в FIFA 20 почтили память товарища виртуальной минутой молчания

Киберспортсмены из Туниса почтили память друга по имени Ваэль Лаабиди виртуальной минутой молчания в FIFA 20.

Игроки выстроили всех 22 футболистов вокруг центрального круга и повторили ритуал из реального футбола.

Трогательный жест выложил в твиттер FIFA-ютубер с ником ZwebackHD. «Боже мой, это было по-особенному трогательно. Недавно братья из Туниса потеряли одного из своих друзей и перед началом матча устроили минуту молчания. RIP Ваэль Лаабиди. Похоже, он был отличным парнем», – подписал скриншот блогер.

Симулятор вышел в ноябре 2019 года.

На момент публикации пост собрал 14 тысяч лайков.

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