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В Steam анонсировали симулятор Иисуса Христа. В нем можно ходить по воде и изгонять демонов
И превращать воду в вино, наверное, тоже можно.
На сайте онлайн-сервиса цифрового распространения игр Steam появился симулятор Иисуса Христа под названием «I Am Jesus Christ» («Я – Иисус Христос»).
«Я – Иисус Христос» – реалистичный симулятор, вдохновленный Новым Заветом. Погрузитесь в древние времена и следуйте тем же путем, что и Иисус 2000 лет назад. Игра охватывает период от Крещения Христа до Воскресения. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы быть похожим на него – одного из самых привилегированных и влиятельных людей в мире?» – говорится в описании игрушки.
Как отмечает DTF, игроки смогут использовать около 30 чудес – в том числе хождение по воде и изгнание демонов. Применение чудес будет расходовать шкалу святого духа, которая восполняется за счет молитв. Игроки, которые купят доступ к «I Am Jesus Christ», также получат доступ к режиму открытого мира.
- Созданием игрушки занимается польская студия PlayWay, известная по симуляторам Cooking Simulator, Car Mechanic Simulator и Thief Simulator.
- Дата выхода «I Am Jesus Christ» пока неизвестна.
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