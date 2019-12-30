Саша Грей активно пользуется Twitch. Она стримит «Ведьмака», LoL и Assassin's Creed

Бывшая порноактриса Саша Грей обзавелась новым хобби: теперь Саша стримит видеоигры на платформе Twitch, а в ее чат приходит большое число поклонников, в том числе фанаты из СНГ.

Среди игр, что Грей стримила в 2019 году, засветились League of Legends, Resident Evil 2, Assassin's Creed Odyssey, Resident Evil 2 и другие. Сейчас Саша стримит «Ведьмака-3» – игру по мотивам книг Анджея Сапковского, которые пользуются огромной популярностью.

На канал Саши Грей на Twitch подписаны 264 тысячи человек.

В конце 2019 года на Netflix вышел сериал «Ведьмак», породивший последний громкий мем 2019 года – «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

В Steam анонсировали симулятор Иисуса Христа. В нем можно ходить по воде и изгонять демонов

Подписывайся на нас в твиттере