Саша Грей активно пользуется Twitch. Она стримит «Ведьмака», LoL и Assassin's Creed
Саше Грей задонатьте чеканной монетой.
Бывшая порноактриса Саша Грей обзавелась новым хобби: теперь Саша стримит видеоигры на платформе Twitch, а в ее чат приходит большое число поклонников, в том числе фанаты из СНГ.
Среди игр, что Грей стримила в 2019 году, засветились League of Legends, Resident Evil 2, Assassin's Creed Odyssey, Resident Evil 2 и другие. Сейчас Саша стримит «Ведьмака-3» – игру по мотивам книг Анджея Сапковского, которые пользуются огромной популярностью.
- На канал Саши Грей на Twitch подписаны 264 тысячи человек.
- В конце 2019 года на Netflix вышел сериал «Ведьмак», породивший последний громкий мем 2019 года – «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».
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