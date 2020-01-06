Канадский разработчик EA Sports представил сборную года в FIFA 20.

В нее вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и другие звезды.

Канадцы оставили без внимания Криштиану Роналду, который стал чемпионом Италии с «Ювентусом» и выиграл Лигу наций с Португалией.

Возможно, дело в том, что «Ювентус» заключил с главными конкурентом FIFA – KONAMI – эксклюзивное соглашение по правам в игре Pro Evolution Soccer 2020. До этого Криштиану был лицом FIFA, а его рейтинг был неизменно выше, чем у конкурента Лео Месси. Но после демарша «Юве», рейтинг резко снизился, и лучшим, по версии канадцев, стал Лионель.

Уход Роналду в «Юве» нарушил планы EA Sports. Создатели FIFA 19 срочно перекраивают режим «История»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android