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В Dota 2 сыграли самый длинный матч. Несколько дотеров не вытерпели и вышли из игры до ее окончания
6 часов и 8 минут – фантастика!
В Dota 2 состоявшийся матч, установивший рекорд по продолжительности в истории видеоигры, – 6 часов и 8 минут.
Схватка завершилась победой сил света со счетом 383:99. Долгая продолжительность матча объясняется тем, что игроки одной из команд были слишком пассивны и не добивали базу противника. При этом несколько дотеров покинули матч до его окончания.
- У обеих команд общий нетворс (сумма стоимости предметов в инвентаре и непотраченного золота) превысил миллион.
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