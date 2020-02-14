В Dota 2 состоявшийся матч, установивший рекорд по продолжительности в истории видеоигры, – 6 часов и 8 минут.

Схватка завершилась победой сил света со счетом 383:99. Долгая продолжительность матча объясняется тем, что игроки одной из команд были слишком пассивны и не добивали базу противника. При этом несколько дотеров покинули матч до его окончания.

У обеих команд общий нетворс (сумма стоимости предметов в инвентаре и непотраченного золота) превысил миллион.

Игрок в Dota 2 остался один против пятерых, но уничтожил всех. Комментаторы сошли с ума

Качай приложение Eurosport для iOS или Android