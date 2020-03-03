Производитель презервативов Durex поздравил команду Natus Vincere (сокращенно – NAVI) по CS:GO с победой на турнире IEM Katowice 2020.

В группе во «ВКонтакте» Durex опубликовал постер с логотипом в стиле NAVI и слоганом «Рожденным натягивать».

В финальной игре команда из Украины оказалась сильнее G2 Esports со счетом 3:0 по картам.

За победу участники NAVI получили 250 тысяч долларов.

В Dota 2 сыграли самый длинный матч. Несколько дотеров не вытерпели и вышли из игры до ее окончания

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