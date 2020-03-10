Создатель ютьюб-канала Animation decks Алексей Dex опубликовал продолжение легендарного видео, где ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович попадает в мир Mortal Kombat.

Как и в первом ролике, Якубович сопровождает уничтожение соперников коронными фразами из «Поля чудес» – получается бодрый постмодернистский микс. Посмотреть новое видео можно по ссылке – будьте осторожны, в нем много насилия и крови (пусть и ненастоящей).

EurosportOther Agency

Якубович ведет шоу «Поле чудес» с 1991 года. Программа выходит на Первом канале.

Первым ведущим и автором «Поля чудес» был Владислав Листьев, убитый 1 марта 1995 года.

Другие киберплюшки к столу:

Саша Грей активно пользуется Twitch. Она стримит «Ведьмака», LoL и Assassin's Creed

В Steam анонсировали симулятор Иисуса Христа. В нем можно ходить по воде и изгонять демонов

Подписывайся на нас в инстаграме