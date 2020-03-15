Форма клуба русских блогеров «Амкал» появилась в обновлении FIFA 20
Неймар и Роналду теперь смогут поиграть там, где мечтали всю жизнь.
В последнем обновлении видеоигры FIFA 20 разработчики добавили игровую форму ФК «Амкал». Получить джерси можно до вечера 17 марта при выполнении определенных условий в режиме «Испытания подбора команды».
Для получения формы в команде должен быть минимум один русский футболист, не больше пяти игроков из одной лиги, не меньше двух редких карточек, а рейтинг команды должен быть не ниже 77.
- Испытание истекает в 21:00 17 марта.
- «Амкал» – любительский клуб, за который выступают блогеры и геймеры.