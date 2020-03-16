Каким прекрасным было начало января: коронавирус еще не разлетелся по миру, АПЛ заканчивала Boxing Day с гневными выступлениями Клоппа, а в Испании и Италии только осознавали, что их ждет топовое окончание сезона с интригой до последнего тура в борьбе за чемпионство. Следующие два месяца испортили вообще все: шутки про коронавирус превратились в страшную данность, и любая попытка сострить на такой теме сейчас может закопать автора заживо (Дмитрий, привет!). Все топовые чемпионаты либо закрыли двери для зрителей, либо вообще прервали сезон. Жива пока только Россия, и даже у нее коронавирус отрезал два главных куска – Москву и Санкт-Петербург. По миру отменены сотни турниров различного уровня по всем известным и неизвестным видам спорта. Беда не постучала, а вынесла дверь в каждой стране, где хоть каким-то образом живет спорт.

Без потерь не остался и киберспорт: в конце февраля-начале марта уважаемый в мире турнир CS IEM Katowice 2020 должен был принять 11 тысяч заряженных фанатов со всей планеты, а в итоге не пустил зрителей на «Сподек-Арену» в Катовице из-за короны. Грусти фанатов не было предела, тогда же всплыли и совсем грустные истории на реддите: парень много лет следил за турнирами в Катовице, сделал тематическую татуху и в 2020 году наконец примчал в Польшу. Он делился воодушевляющими фотками на фоне «Сподек», а в итоге, как и остальные фаны, был вынужден смотреть игры в барах. Его обновленный пост после заявления организаторов – чистая боль: «Помогите мне, избавьте меня от страданий».

Но больше всего растрогал организатор турнира Михал «CARMAC» Бличарц: он едва не расплакался во время объявления о закрытии дверей для фанов – мужчина пропустил боль 11 тысяч болельщиков через себя.

Через две недели по миру киберспорта пришелся новый удар: 12 марта отменили первый мэйджор сезона по Dota 2 ESL One Los Angeles 2020. Организаторы как могли откладывали это решение и за прошедший месяц сделали чуть ли не больше всех для того, чтобы предостеречь турнир от коронавируса: китайские команды отправились на карантин за две недели до приезда в США. То есть им нужно было уехать из Китая, найти себе убежище в Европе и там же готовиться к одному из главных турниров сезона. Только на таком условии орги были готовы их принять. Но решение правительства США о закрытии воздушных границ перечеркнуло даже малейшие шансы на проведение мэйджора.

Однако эта тема не закончилась грустными комментариями от потенциальных участников турнира. Генеральный директор российской организации Virtus.pro Сергей Гламазда видит в проблеме с коронавирусом возможность для развития киберспорта: «Отмена ESL One в LA – это переломный момент для киберспортивных организаций и индустрии в 2020-м. Придется менять медиастратегию, выбор новых дисциплин, по сути, все, что более-менее устоялось за эти годы. Пришло время новых возможностей и вызовов!»

Еще оптимистичнее на происходящее в мире спорта взглянул Джейк «SirActionSlacks» Каннер – ведущий и интервьюер компании Moonduck Studios, которая работает на крупных ивентах в Dota. Американец решил, что в мире с тысячами отмененных матчей киберспорт может забрать славу себе: «Настал день, когда классический спорт умирает. День, когда восстаем мы.

Киберспорт – единственный вид спорта, в котором нет зрителей на трибунах – нет проблем. Только онлайн! Мы – будущее на ближайшие шесть месяцев».

Как бы самонадеянно ни звучали слова Каннера, в его спиче есть здравый смысл. Европейский футбол, НБА и НХЛ, Евро и Олимпиада – под угрозой полной отмены вообще каждое соревнование. И где-то вдали от этой оправданной, но гиперболизированной суеты находится киберспорт, который тоже лишился крупных ивентов на аренах, но спокойно может проводить турниры на удаленке.

16 марта в CS стартует крупнейший онлайн-турнир ESL Pro League с 24 лучшими командами планеты. Они будут рубиться без остановки на протяжении месяца в онлайне, а после планируется плей-офф с банком в 750 000$. Он должен был пройти в Денвере, но матчи на вылет перенесены в штаб-квартиру ESL, где игры пройдут без зрителей. Для организаторов вывести плей-офф турнира в онлайн не представится огромной проблемой: они потеряют фанатов на арене, но увеличат долю зрителей на лайвах, ведь трансляции на Twitch бесплатны. Вероятно, на пике трансляций главных матчей турнира они соберут в разы, а то и в десятки раз больше людей, чем это получалось сделать ранее. Все из-за коронавируса и отмены подавляющего большинства соревнований. Идентичная история ждет и Dota. Что это, если не восход?

Да даже обычный спорт уже покоряет онлайн! Клуб НБА «Финикс Санс» восполнил пробел по матчам из-за коронавируса и провел на Twich трансляцию матча «Санс» – «Даллас Маверикс» в NBA 2K 2020. За клубы сыграли профессиональные киберспортсмены, а в лайве за трансляцию набралось 126 тысяч уникальных пользователей. «Финикс» и дальше планирует играть матчи в симуляторе по официальному расписанию своих игр до момента возвращения игроков на настоящий паркет. Вполне возможно, что боссы «Санс» открыли ящик Пандоры, и мы увидим десятки трансляций от футбольных, хоккейных и баскетбольных клубов в тематических симуляторах.

Конечно, истерия может продлиться всего месяц, а уже к лету все забудут о такой напасти, как коронавирус. Но пока у киберспорта есть шанс отхватить пласт зрителей у гигантов спортивной индустрии и перевернуть игру, он должен этим пользоваться. Сейчас все в руках Valve, других оргов и киберспортивных организаций: именно им предстоит показать всю силу киберспорта в нынешних реалиях. Может, тогда и в 2024 году на XXXIII Олимпийских играх в Париже появится еще один новый вид.

Другие тексты о коронавирусе и его влиянии на спорт:

Почему АПЛ так долго не реагировала на коронавирус и не закрывала стадионы? Причины – политика и США

Спортивные турниры отменяют из-за коронавируса. Как решают проблему с владельцами билетов

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере