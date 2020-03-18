Зайнаб Турки, большее известная под ником zAAz, – шведский геймер ливанского происхождения. Ее профиль – Counter-Strike: Global Offensive. В 2019-м она выступала за киберкоманду турецкого «Бешикташа».

За карьеру очаровательная ближневосточная шведка заработала больше 43,2 тысячи долларов, но при этом – только 10,6 тысячи подписчиков в инстаграме. Должно быть больше.

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