Бразильянка Шайен Викторио, или просто shAy, прославилась как игрок Counter-Strike: Global Offensive и Counter-Strike 1.6.

К сожалению, она больше не радует своей красотой поклонников киберспорта и, возможно, не будет радовать просто окружающих. Сеньорита попалась на мошенничестве: ее онлайн-магазин не выполнил заказы больше сотни клиентов и не вернул им деньги. Девушку приговорили к 116 годам заключения (правда, максимальный срок в Бразилии – 30 лет), сейчас суд рассматривает апелляцию.

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