Россия и Украина встретились на футбольном поле – пока виртуальном. В рамках турнира Plan B матч по FIFA 20 провели футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко и защитник «Уфы» Данил Круговой.

Зинченко играл за «Барселону», Круговой – за «Ливерпуль». В онлайн-матче украинец разгромно победил со счетом 6:1

Турнир организовал популярный инстаграм-аккаунт «433».

Из-за политической ситуации ФИФА и УЕФА разводят сборные России и Украины, а также клубы из этих стран, на международных турнирах.

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