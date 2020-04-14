В Китае запретили игру Animal Crossing

Жителям Китая запретили играть в популярную игру Animal Crossing: New Horizons.

В Animal Crossing – социальном симуляторе наподобие The Sims – можно самостоятельно создавать ландшафт. Этим воспользовались жители Гонконга, нарисовав в игре лозунги против председателя КНР Си Цзиньпина и прокитайской главы Гонконга Кэрри Лам, передает The Guardian.

В частности, один из активистов разместил в твиттере скриншот из игры: на нем можно было увидеть остров, построенный внутри Animal Crossing, и растяжку «Освободите Гонгконг. Революция прямо сейчас».

После этого Animal Crossing пропала из продажи в Китае: так, игрушку больше нельзя приобрести в китайском аналоге eBay – Taobao.

Гонконг имеет статус специального административного района внутри КНР.

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