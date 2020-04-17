Модель Янет Гарсия – пожалуй, самая известная в мире телеведущая прогноза погоды. В 2018-м девушка стала популярной на спортивных сайтах: ее бывший парень Дуглас Мартин бросил Янет ради карьеры в Call of Duty.

Расставание с Гарсией не пошло Мартину на пользу: его дела стали настолько плохи, что он завершил карьеру в киберспорте и столкнулся с настоящим проклятьем. В частности, Дуглас обнаружил возле своего дома тушку птицы с вырванными глазами – об этой дикой ситуации у нас выходил отдельный текст.

Спустя несколько лет Янет завела отношения с другим парнем – Льюисом Хоувсом. Британский таблоид Daily Star представляет его как «36-летнего бывшего игрока в американский футбол». Вот такие фоточки (обязательно с американским футбольным мячом!) Хоувс постит у себя в инстаграме.

А вот такие видео в инсту выкладывает сама Гарсия: девушка, обладающая внушительными формами, оказалась настоящим экспертом по тверку. «Что делает твоя леди, пока тебя нет дома», – подписала Янет видео, тегнув профиль Хоувса.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сезон НФЛ-2020/21 (главной лиги по американскому футболу) начнется, как это и было всегда, в сентябре.

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