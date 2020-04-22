Спойлер: приготовьтесь реветь от ностальгии.

Сейчас весь спортивный мир ушел в киберспорт: чемпионаты стран и межконтинентальные кубки проводятся в симуляторах, а сами атлеты в условиях карантина получили карт-бланш на многочасовые сеансы в онлайн-играх. Среди спортсменов очень актуален Counter-Strike: Global Offensive – шутер, который в условиях пандемии рвет рекорды по одновременному количеству игроков, на постоянной основе рубятся Неймар, Александр Зинченко, а парни из «Вест Хэма» даже провели матч под руководством чемпионов мира по CS из Швеции. Среди россиян в соревновательном режиме можно встретить Федора Смолова, Александра Головина и, например, Александра Кокорина.

Вероятно, даже самые известные личности начинали любительскую карьеру в CS в компьютерных клубах, где в 00-е царил прародитель нынешней контры – CS 1.6. Именно 1.6. подарил вселенной КС абсолютное большинство карт, на которых сейчас можно погонять в Global Offensive. Вот только можно найти десятки тысяч людей, что сейчас и знать не знают про CS:GO, но 10-15 лет назад тратили по 15-20 рублей за час в компьютерном клубе и рубились на простеньких мапах.

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cs_mansion

Наверняка именно с этой карты вы начинали путешествие по CS 1.6. «Мэншен», «мансион», да и просто «дом» – любое из этих названий сразу отсылает нас в тот небольшой сад с фонтаном, тоннелем и двухэтажным домом, в котором происходили мощнейшие махачи.

Максимально дисбалансная карта, на которой террористы могли выглянуть из окна и разорвать контров в щепки за считанные секунды, продолжала жить лишь благодаря фанатам. По сути, первая карта в истории CS была вырезана из официала еще до того, как абсолютное большинство игроков в нее успело поиграть. А рядовые умельцы не только воссоздали первоначальный образ карты, но и сочинили сотни ремейков, благодаря которым мы вообще знаем, что такое «мансион».

И да. Хоть кто-нибудь вообще спасал на ней заложников? А то я за 13 лет игры в контру так и не знаю, куда их нужно вести.

Чем запомнилась: молниеносными раундами и гениями, которые использовали тоннель.

Любимое место на карте: без комментариев.

Что с ней стало: живет в сердцах фанатов оригинальной КС, которые постоянно переделывают «старушку» на новый лад.

cs_italy

У каждой карты в контре есть своя легенда, в которой описывается, где и когда происходят боевые действия. Например, сценарий на мапах de_dust и de_dust2 разворачивается где-то на ближнем Востоке, менее любимый всеми de_cbble – во Франции. Но о реальном прототипе этой карты знали все – ведь вся интрига убивалась уже в названии.

Интересно, что знаменитые итальянские улочки из CS, благодаря которым эта карта и прославилась, находили в Норвегии. Но cs_italy полюбилась всем не только за те две дорожки у респауна контр-террористов. Фанаты с теплотой вспоминают, как резали противников на базаре, как тихим шагом подкрадывались к сопернику в небольшом доме и как ждали врага в подвале с винными бочками.

Сейчас улицы Италии опустели из-за коронавируса, но вот cs_italy лишилась игроков на своих улочках уже давно – в новой версии контры такого потока на базаре нет, а карта висит скорее для вида, чем для игры.

Чем запомнилась: бедными курочками, которых постоянно кромсали с ножа.

Любимое место на карте: любая точка – наслаждение итальянскими видами.

Что с ней стало: жива в CS:GO, хотя привлекает куда меньше геймеров.

cs_assult

Ассалту не повезло с легендой – ее как таковой и нет: просто городская местность в США, где террористы захватили заложников в огромном ангаре. При этом карта покорила сердца геймеров 00-х, которые так и норовили «влететь на мужика» через большие ворота на склад и раскидать всех врагов.

По сути, «ассульт» – это увеличенный и проработанный cs_mansion. Дом был заменен на большущий ангар с миллионом нычек для террористов и сразу тремя входами для КТ-стороны, никому не нужный тоннель сменился гениальной вентиляцией, где проходило 70% всех перестрелок на карте.

После 1.6. cs_assult потихоньку терял свой облик, и уже в CS:Source томный и красивый вечер на карте сменился днем, дизайн мапы был переработан, а фраза того времени «это уже не торт» как нельзя лучше подходила к обновленному ассалту. В итоге, высказывание про торт, как и переделанная карта, быстро вышло из моды.

Чем запомнилась: приколами с открытием дверей у входа в ангар.

Любимое место на карте: вентиля с зарубами в замкнутом пространстве.

Что с ней стало: выкинули из маппула для соревновательных игр из-за дисбаланса, пылится в списке с другими картами для освобождения заложников.

de_aztec

Мой фаворит и самая атмосферная карта в истории CS. Махач терров и контров теперь проходил не в однотонных песчаных локациях Ближнего Востока, а в Центральной Америке, среди ацтекских руин и пирамид. Крис Оти, занимавшийся созданием карты, позаботился и о дожде, который вывел уровень вайба карты на запредельный уровень.

Огромная территория дарила возможность игрокам устраивать местечковые перестрелки между двумя-четырьмя игроками, тогда как на других мапах в один момент в зоне поражения оказывалось до 10-12 игроков. При этом геймеры все равно умудрялись устраивать столпотворения у моста или у дверей и творить мясо. Собственно, за что еще мы полюбили этот шутер?

В 1.6 всем было плевать на дисбаланс – игроки рубились на ацтеке часами, не задумываясь о лучших позициях для одной из сторон, но в более новых версиях игры этот фактор стал фатальным для мапы.

Чем запомнилась: бомбической атмосферой и широким выбором стиля игры на карте.

Любимое место на карте: мост, на который шли только камикадзе.

Что с ней стало: в 2017-м ее убрали из игры из-за непопулярности, пообещав переделать и вернуть. Ждем уже три года.

de_dust2 и de_dust2x2

Визитная карточка всей серии CS, которая тонкой нитью провела каждого фаната шутера через все стадии контры. Второй даст был и будет любим за его простоту в понимании, баланс и легкость игры. Если вы не играли в КС на протяжении 10 лет, то можете смело запускать Global Offensive – знакомый вам «Дуст 2» все такой же не душный, приятный и родной. Да и «зиг» с «длиной» вы узнаете без особых проблем.

Число серваков с Dust 2 в CS 1.6 посчитать было в принципе нереально, а на хабах с именем «РУССКОЕ МЯСО 18+» неизменными оставались три вещи:

1) карта Даст 2/ Даст 2x2;

2) 32 человека на сервере даже в 3 часа ночи;

3) средний возраст игроков на хабе, который составлял >14 лет.

Мапа de_dust2x2 тоже пользовалась огромной популярностью, хотя и никогда не была официальной. На ней любили задротить совсем маленькие фанаты CS и люди, экономящие время – раунд на урезанном Dust 2 иногда заканчивался за 15-20 секунд.

Чем запомнились: такое не забывается.

Любимое место на картах: яма на длине, из которой летели сочные хедшоты с AWP.

Что с ними сейчас: первая – одна из любимых карт в CS:GO, прочно сидит в официальном соревновательном подборе карт. Вторая – продолжает кочевать по фанатским серверам.

За бортом легендарной пятерки остались еще и такие глыбы CS 1.6., как de_inferno, de_train, de_nuke, cs_747 (огромный самолет, помните?) и даже fy_poolday.

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