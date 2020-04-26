Киберспорт

Twitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции

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Наталия Alinity МоголлонНаталия Alinity Моголлон

Наталия Alinity Моголлон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
2 часов назад

Дама сама заметила оплошность, но правила беспощадны.

Стриминговая платформа Twitch забанила стримершу Наталию Alinity Моголлон, которая случайно показала грудь во время трансляции.

Девушка пыталась поместить под одежду подушку и перестаралась – зрители увидели оголенную грудь, а правила Twitch запрещают стримерам обнажаться. Администрация платформы среагировала и объявила, что Наталия отстранена от использования Twitch на неопределенное время.

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А вот и само злополучное видео.

  • До официального объявления Twitch Alinity самостоятельно отстранилась от трансляций на три дня.
  • Ранее пользователи интернета уже выражали недовольство ее деятельностью – на камеру девушка швырнула через плечо кота, а затем напоила его водкой.

Стримерша швырнула кота через плечо и напоила водкой. Зоозащитники требуют удалить ее канал

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