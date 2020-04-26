Twitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции

Дама сама заметила оплошность, но правила беспощадны.

Стриминговая платформа Twitch забанила стримершу Наталию Alinity Моголлон, которая случайно показала грудь во время трансляции.

Девушка пыталась поместить под одежду подушку и перестаралась – зрители увидели оголенную грудь, а правила Twitch запрещают стримерам обнажаться. Администрация платформы среагировала и объявила, что Наталия отстранена от использования Twitch на неопределенное время.

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А вот и само злополучное видео.

До официального объявления Twitch Alinity самостоятельно отстранилась от трансляций на три дня.

Ранее пользователи интернета уже выражали недовольство ее деятельностью – на камеру девушка швырнула через плечо кота, а затем напоила его водкой.

Стримерша швырнула кота через плечо и напоила водкой. Зоозащитники требуют удалить ее канал

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