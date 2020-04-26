Twitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции

Наталия Alinity Моголлон
Фото: Instagram
Дама сама заметила оплошность, но правила беспощадны.
Стриминговая платформа Twitch забанила стримершу Наталию Alinity Моголлон, которая случайно показала грудь во время трансляции.
Девушка пыталась поместить под одежду подушку и перестаралась – зрители увидели оголенную грудь, а правила Twitch запрещают стримерам обнажаться. Администрация платформы среагировала и объявила, что Наталия отстранена от использования Twitch на неопределенное время.
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А вот и само злополучное видео.
- До официального объявления Twitch Alinity самостоятельно отстранилась от трансляций на три дня.
- Ранее пользователи интернета уже выражали недовольство ее деятельностью – на камеру девушка швырнула через плечо кота, а затем напоила его водкой.
Стримерша швырнула кота через плечо и напоила водкой. Зоозащитники требуют удалить ее канал
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