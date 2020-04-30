Киберспорт

Twitch разбанил оголившую грудь стримершу, девушка извинилась перед подписчиками

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Наталия Alinity Моголлон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
3 часов назад

Alinity не гордится тем, что произошло.

Администрация Twitch разбанила стримершу Наталию Alinity Моголлон, которая случайно засветила грудь во время трансляции. Девушка вернулась на стриминговую платформу и обратилась к подписчикам.

«Я не могу вернуться во времени и отменить это. Да, сейчас могу плохо себя чувствовать из-за этого, плакать. Могу извиниться за это и уже давно это делаю. Но единственный выбор, который у меня сейчас есть – смеяться над произошедшим. Так я и делаю. Если вы хотите думать, что я горжусь тем, что вышло – это не так», – сказала Наталия в видеообращении.

Киберспорт

Twitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции

26/04/2020 В 12:00
  • Стримерша случайно оголила грудь, когда пыталась поместить под одежду подушку, а правила Twitch запрещают стримерам обнажаться.
  • Ранее пользователи интернета уже выражали недовольство ее деятельностью – на камеру девушка швырнула через плечо кота, а затем напоила его водкой.

Twitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Киберспорт

От базара с курами до огромного ангара с заложниками. Легендарные карты Counter-Strike 1.6

22/04/2020 В 13:00
Киберспорт

Модель, которую бросил киберспортсмен, исполнила тверк для нового парня – на этот раз экс-футболиста

17/04/2020 В 17:11
По теме
Киберспорт
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалTwitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции
Следующий материалАлана Мамаева показала, как выглядела до пластической операции