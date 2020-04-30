Alinity не гордится тем, что произошло.

Администрация Twitch разбанила стримершу Наталию Alinity Моголлон, которая случайно засветила грудь во время трансляции. Девушка вернулась на стриминговую платформу и обратилась к подписчикам.

«Я не могу вернуться во времени и отменить это. Да, сейчас могу плохо себя чувствовать из-за этого, плакать. Могу извиниться за это и уже давно это делаю. Но единственный выбор, который у меня сейчас есть – смеяться над произошедшим. Так я и делаю. Если вы хотите думать, что я горжусь тем, что вышло – это не так», – сказала Наталия в видеообращении.

Киберспорт Twitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции 26/04/2020 В 12:00

Стримерша случайно оголила грудь, когда пыталась поместить под одежду подушку, а правила Twitch запрещают стримерам обнажаться.

Ранее пользователи интернета уже выражали недовольство ее деятельностью – на камеру девушка швырнула через плечо кота, а затем напоила его водкой.

Twitch забанил стримершу, случайно показавшую грудь во время трансляции

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