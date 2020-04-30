Киберспорт

Стример первым в мире идеально исполнил хардкорнейшую песню в Guitar Hero на максимальной сложности

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Стример GHAddict

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
3 часов назад

Сложно поверить, что человек из крови и плоти может такое вытворять.

Стример GHAddict установил мировой рекорд – он первым в истории исполнил сложнейшую песню в Guitar Hero 3 на максимальной сложности.

Геймер сыграл песню группы DragonForce – Through the Fire and Flames, ускоренную на 165%. Британец под ником GHAddict за 4 с половиной минуты прохождения уровня не допустил ни одной ошибки – такое до него не удавалось никому.

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  • Guitar Hero 3 вышла в 2015 году.
  • В среднем видео на канале парня набирают до 10 тыс просмотров. На момент публикации новости у ролика уже более 600 тыс просмотров.

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