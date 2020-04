Фото: Other Agency

Сложно поверить, что человек из крови и плоти может такое вытворять.

Стример GHAddict установил мировой рекорд – он первым в истории исполнил сложнейшую песню в Guitar Hero 3 на максимальной сложности.

Геймер сыграл песню группы DragonForce – Through the Fire and Flames, ускоренную на 165%. Британец под ником GHAddict за 4 с половиной минуты прохождения уровня не допустил ни одной ошибки – такое до него не удавалось никому.

Guitar Hero 3 вышла в 2015 году.

В среднем видео на канале парня набирают до 10 тыс просмотров. На момент публикации новости у ролика уже более 600 тыс просмотров.

