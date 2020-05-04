Киберспорт

Мексиканский комментатор FIFA 20 сравнил финты игрока с движениями порноактрисы Райли Рид

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Райли Рид

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
25 минут назад

Лучшая метафора.

Мексика, как и почти все страны мира, ушла на локдаун из-за пандемии коронавируса. Местный футбольный чемпионат замер в ожидании новых матчей, поэтому клубы Лиги MX убежали в онлайн: сейчас в Мексике проводится киберспортивное первенство по FIFA 20. Участвуют все команды чемпионата, а внимание к действу настолько велико, что его транслируют по телевидению.

Во время матча между футболистами Кристианом Соузой и Хулианом Киньонесом произошел забавный момент: мексиканский комментатор сравнил действия виртуальной копии Ромарио Ибарры (это полузащитник «Пачуки» и сборной Эквадора) с движениями известной порноактрисы Райли Рид.

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  • Первое место заняла Лана Роудс – недавно она призналась, что с ней флиртовал известный футболист.

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