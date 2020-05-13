Возвращение легенды.

Профессиональный скейтбордист Тони Хоук объявил о ремастеринге и новом релизе видеоигр Tony Hawk’s Pro Skater 1 и Tony Hawk’s Pro Skater 2.

«#THPS возвращается! Оригинальные карты, оригинальные скейтеры и музыка из оригинального саундтрека, плюс новые режимы. Спасибо всем фанатам серии за то, что сохранили эту мечту», – написал Хоук в твиттере.

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Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выйдут в обновленном виде на ПК, Playstation 4 и Xbox 360. Выход обеих видеоигр планируется на 4 сентября.

«Мы не хотели, чтобы игра была такой: «Окей, вы сидели за THPS1, потом за THPS2 и сейчас начинаете все с нуля, как будто купили эти симуляторы в тот день». Метагейминг, который стоит над всем этим, не дает юзерам почувствовать, что они теряют прогресс за прохождением какой-либо из этих игр», – заявил исполнительный директор студии Vicarious Visions Саймон Эбеджер.

В лайнап скейтеров, за которых можно будет играть, вошли сам Хоук, Стив Кабальеро, Джефф Роули, Баки Лэйсек, Элисса Стимер, Карим Кэмпбелл, Эндрю Рейнольдс, Боб Бернквист и Чад Маска. Об этом сообщил The Verge.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 вышла в сентябре 1999-го, вторая часть – в сентябре 2000-го.

Tony Hawk’s Pro Skater 2 считается критиками одной из самых рейтинговых видеоигр всех времен.

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