Eurosport
Фото: Getty Images
Какой щедрый дар!
Компания Rockstar запустила беспрецедентную акцию: в ближайшую неделю пользователи смогут бесплатно скачать легендарную игру GTA V.
Чтобы получить бесплатную копию мегаблокбастера, следуйте следующей инструкции:
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- зарегистрируйтесь на сайте Epic Games;
- настройте двухфакторную аутенфикацию – можно привязать аккаунт к своему имейлу, можно подключить Google Authenticator;
- зайдите в раздел «Бесплатные игры», найдите Grand Theft Auto V;
- справа от описания игры есть кнопка «Получить» – нажмите ее.
После получения игры скачайте лаунчер Epic Games Store – ссылка на загрузку есть в правом верхнем углу страницы.
И это практически все! Выполнив эти шаги, остается установить лаунчер и запустить программу – GTA V будет доступна для загрузки в разделе «Библиотека».
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