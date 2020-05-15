Киберспорт

Rockstar бесплатно раздает легендарную GTA V. Вот инструкция, как ее скачать

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Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
23 минут назад

Какой щедрый дар!

Компания Rockstar запустила беспрецедентную акцию: в ближайшую неделю пользователи смогут бесплатно скачать легендарную игру GTA V.

Чтобы получить бесплатную копию мегаблокбастера, следуйте следующей инструкции:

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  • зарегистрируйтесь на сайте Epic Games;
  • настройте двухфакторную аутенфикацию – можно привязать аккаунт к своему имейлу, можно подключить Google Authenticator;
  • зайдите в раздел «Бесплатные игры», найдите Grand Theft Auto V;
  • справа от описания игры есть кнопка «Получить» – нажмите ее.

После получения игры скачайте лаунчер Epic Games Store – ссылка на загрузку есть в правом верхнем углу страницы.

И это практически все! Выполнив эти шаги, остается установить лаунчер и запустить программу – GTA V будет доступна для загрузки в разделе «Библиотека».

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