Киберспорт

Игрушки от Роналдо с Зиданом и первая полноценная FIFA. История футбольных симуляторов на Game Boy

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Ronaldo V-Football

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через 11 минут

Пора достать картриджи с пыльных полок.

В 1989 году японцы из Nintendo запустили популярнейшую серию портативных приставок – Game Boy. Подвиды игрушки появлялись еще 16 лет – за это время на консоль вышло огромное количество футбольных симуляторов.

Оригинальный Game Boy имел монохромный экран и скудный функционал. Создатели понимали, что такое устройство имеет смысл выпускать только в связке с флагманской игрушкой, которой на тот момент стал Tetris – это идеально иллюстрирует технические возможности приставки, так что о полноценном виртуальном футболе тогда речи не шло, но первая скромная попытка была сделана в 1991 году.

Киберспорт

Rockstar бесплатно раздает легендарную GTA V. Вот инструкция, как ее скачать

20 ЧАСОВ НАЗАД

С учетом контекста, вышло неплохо. В Nintendo World Cup забавные черно-зеленые пухляши в шляпах и очках бегали в формате 5 на 5 под бодрое восьмибитное жужжание. Можно было выбрать из 13 стран (включая СССР), расставить игроков по полю и даже назначить стратегию в нападении – пасоваться или врубать дриблинг. Игрок гонял только за одного полевого, поэтому еще одна настройка предлагала юзеру выбрать, как часто партнеры по команде будут бить по воротам – регулярно или вообще никогда.

Серия FIFA вышла на приставке с 1995 года и относительно Nintendo World Cup в ней произошел ряд серьезных перемен – например, ракурс камеры стал чуть ближе к тому, что мы видим в современных играх серии, игрок мог гонять за всю команду, а не за единственного футболиста. Игрушку с самого начала делали канадцы Electronic Arts, поэтому первая часть на Game Boy называлась FIFA Soccer 96. EA как раз прикупила лицензию FIFPro, и игроки получили реальные имена.

С выходом Game Boy Color в 1998 году и Game Boy Advance в 2001-м возможности разработчиков больше не ограничивал монохром и железо, рассчитанное на падающие в ряд кубики – футбольные симуляторы стали выходить в огромном количестве. Идеальным элементом пиара для них был коллаб со звездами игры, поэтому в свет вышли игрушки вроде Ronaldo V-Football, которая выглядела даже хуже, чем FIFA шестилетней давности.

Зидан дал имя симулятору Zidane Football Generation, который даже получил сиквел. Если первая часть напоминала оцветленную Nintendo World Cup, то во второй реалистичные долговязые футбики бегали по позициям, научились выбирать силу удара и вообще смотрелись более чем прилично. Игра оправдала выход одним только игровым меню, в котором при выборе страны дефолтный человечек перемещался по карте мира и менял цвета трусов и майки.

Появлялись и немного странные образцы – например, Ultimate Beach Soccer, где были все привычные атрибуты, перенесенные в формат пляжного футбола. Но самый мощный кроссовер – Disney Sports Soccer. Микки Маус в нападении и Гуфи на воротах – но самое кислотное, игра предлагала выбрать тип бутс для каждой диснеевской зверушки.

Футбол на Game Boy прожил еще долго – Серия FIFA поставляла на приставку новые игры до 2006 года, и последние подвиды баловали трехмерными футболистами, мультиплеером, фирменным крутым саундтреком и стильным меню, но для геймеров того времени этого было мало, да и технически приставка устаревала. Nintendo вывела на рынок портативных консолей DS и сделала на нее основную ставку, карманный виртуальный футбол постепенно переродился на PSP от Sony и даже в навороченных мобильниках, а серия Game Boy и ее футбольные симуляторы уже давно вызывают только ностальгию.

Мексиканский комментатор FIFA 20 сравнил финты игрока с движениями порноактрисы Райли Рид

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Киберспорт

Новую версию Tony Hawk’s Pro Skater выпустят в сентябре. Ее одобрил сам Хоук

13/05/2020 В 21:43
Киберспорт

Rockstar бесплатно раздает легендарную GTA V. Вот инструкция, как ее скачать

20 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Киберспорт
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Киберспорт

Rockstar бесплатно раздает легендарную GTA V. Вот инструкция, как ее скачать

20 ЧАСОВ НАЗАД
Киберспорт

Новую версию Tony Hawk’s Pro Skater выпустят в сентябре. Ее одобрил сам Хоук

13/05/2020 В 21:43
Киберспорт

Мексиканский комментатор FIFA 20 сравнил финты игрока с движениями порноактрисы Райли Рид

04/05/2020 В 14:59
Киберспорт

Стример первым в мире идеально исполнил хардкорнейшую песню в Guitar Hero на максимальной сложности

30/04/2020 В 15:07

Последние видео

Play Icon
Киберспорт

Ставший инвалидом из-за аварии экс-гонщик «Формулы-2» и IndyCar Series сел за виртуальный руль

00:01:35
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

13/05/2020 В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

13/05/2020 В 06:54
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

12/05/2020 В 21:02
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Футбол

Златан проводит карантин в Швеции и тренируется с «Хаммарбю». Его голы в двусторонке хороши

24/04/2020 В 18:18
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалRockstar бесплатно раздает легендарную GTA V. Вот инструкция, как ее скачать
Следующий материал«У него другая форма опьянения». Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах