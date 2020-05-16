Игрушки от Роналдо с Зиданом и первая полноценная FIFA. История футбольных симуляторов на Game Boy

Пора достать картриджи с пыльных полок.

В 1989 году японцы из Nintendo запустили популярнейшую серию портативных приставок – Game Boy. Подвиды игрушки появлялись еще 16 лет – за это время на консоль вышло огромное количество футбольных симуляторов.

Оригинальный Game Boy имел монохромный экран и скудный функционал. Создатели понимали, что такое устройство имеет смысл выпускать только в связке с флагманской игрушкой, которой на тот момент стал Tetris – это идеально иллюстрирует технические возможности приставки, так что о полноценном виртуальном футболе тогда речи не шло, но первая скромная попытка была сделана в 1991 году.

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С учетом контекста, вышло неплохо. В Nintendo World Cup забавные черно-зеленые пухляши в шляпах и очках бегали в формате 5 на 5 под бодрое восьмибитное жужжание. Можно было выбрать из 13 стран (включая СССР), расставить игроков по полю и даже назначить стратегию в нападении – пасоваться или врубать дриблинг. Игрок гонял только за одного полевого, поэтому еще одна настройка предлагала юзеру выбрать, как часто партнеры по команде будут бить по воротам – регулярно или вообще никогда.

Серия FIFA вышла на приставке с 1995 года и относительно Nintendo World Cup в ней произошел ряд серьезных перемен – например, ракурс камеры стал чуть ближе к тому, что мы видим в современных играх серии, игрок мог гонять за всю команду, а не за единственного футболиста. Игрушку с самого начала делали канадцы Electronic Arts, поэтому первая часть на Game Boy называлась FIFA Soccer 96. EA как раз прикупила лицензию FIFPro, и игроки получили реальные имена.

С выходом Game Boy Color в 1998 году и Game Boy Advance в 2001-м возможности разработчиков больше не ограничивал монохром и железо, рассчитанное на падающие в ряд кубики – футбольные симуляторы стали выходить в огромном количестве. Идеальным элементом пиара для них был коллаб со звездами игры, поэтому в свет вышли игрушки вроде Ronaldo V-Football, которая выглядела даже хуже, чем FIFA шестилетней давности.

Зидан дал имя симулятору Zidane Football Generation, который даже получил сиквел. Если первая часть напоминала оцветленную Nintendo World Cup, то во второй реалистичные долговязые футбики бегали по позициям, научились выбирать силу удара и вообще смотрелись более чем прилично. Игра оправдала выход одним только игровым меню, в котором при выборе страны дефолтный человечек перемещался по карте мира и менял цвета трусов и майки.

Появлялись и немного странные образцы – например, Ultimate Beach Soccer, где были все привычные атрибуты, перенесенные в формат пляжного футбола. Но самый мощный кроссовер – Disney Sports Soccer. Микки Маус в нападении и Гуфи на воротах – но самое кислотное, игра предлагала выбрать тип бутс для каждой диснеевской зверушки.

Футбол на Game Boy прожил еще долго – Серия FIFA поставляла на приставку новые игры до 2006 года, и последние подвиды баловали трехмерными футболистами, мультиплеером, фирменным крутым саундтреком и стильным меню, но для геймеров того времени этого было мало, да и технически приставка устаревала. Nintendo вывела на рынок портативных консолей DS и сделала на нее основную ставку, карманный виртуальный футбол постепенно переродился на PSP от Sony и даже в навороченных мобильниках, а серия Game Boy и ее футбольные симуляторы уже давно вызывают только ностальгию.

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