Совсем скоро выходит ремейк великой игры.

19 мая в интернет утек трейлер игрушки Mafia: Definitive Edition – ремейка культовой Mafia: The City of Lost Heaven 2002 года. Разработчики обещают расширить оригинальный сюжет шутера, а действие все так же разворачивается в 30-е годы XX века в придуманном американском городе Лост-Хевен. Главный герой – таксист Томас Анджело, которого втянули в дела двух могущественных мафиозных группировок.

Каждый помнит, как бился над миссией «Честная игра: часть 2» во второй главе – по сложности и уровню напряжения она сравнима с той самой миссией с вертолетиком в GTA Vice City – и точно так же не вытекает из логичного сюжета игры.

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Неофициальное название миссии – гонка, в которой нужно прийти к финишу победителем: иначе задание провалено. Автомобиль отлично ведет себя при разгоне, но ужасная управляемость нивелирует это достоинство. Процент прошедших миссию был аховым, а некоторые, напоровшись на злополучную гонку, целиком забрасывали прохождение игры. Увидев статистику, разработчики выкатили патч и облегчили жизнь геймеров – теперь можно было выбрать уровень сложности или совсем пропустить «Честную игру».

Киберспортсмены не забыли легендарную гонку и до сих пор зовут настоящих гонщиков попробовать свои силы. На видео выше миссию на симуляторе GameStul! проходит чемпион WEC и призер «24 Часов Ле-Мана» Роман Русинов.

«Я помню проходил эту миссию людям за деньги», – вспоминают геймеры в комментариях.

«Я так смотрю, многим эта миссия сломала психику и попортила нервы в детстве. Сам вспоминаю и аж ****** [ударить] хочется кого-то».

«***** [блин], как же меня бесила эта гонка! Я просто ****** [охренел], когда смог ее пройти. Мне показалось, что после этого я могу идти в гонщики «Формулы-1».

«Теперь осталось найти профессионального военного пилота вертолета, чтобы он с первого раза прошел миссию с вертолетиком из GTA Vice City».

Опрос Ты прошел миссию «Честная игра»? Да, с первой попытки Да, но пытался очень долго Нет, попросил другого Забросил игру после этой миссии Не играл в Mafia

Mafia: Definitive Edition поступит в продажу 28 августа 2020 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Официальная презентация Mafia: Trilogy начнется 19 мая, в 19:00 по московскому времени.

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