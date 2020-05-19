Также в интернете появились десятки минут геймплея.

За несколько часов до официальной презентации Mafia: Trilogy в австралийском сегменте PlayStation Store появилась страница сборника и возможность ее приобрести.

Сейчас ссылка ведет на страницу Mafia III, но геймеры успели узнать, что трилогия будет стоить 4749 рублей. После утечки ютьюб-канал FA GAMEZ выкатил трейлер к релизной версии Mafia II: Definitive Edition – ремейку культовой Mafia: The City of Lost Heaven 2002 года. Можно увидеть начало игры, концепт открытого мира и дополнительный контент.

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В комментариях геймеры отметили, что ремейк очень похож на оригинал, но потом пригляделись и похвалили переиздание за улучшение текстур, переработанные звуки выстрелов и более четкое освещение.

Официальная презентация Mafia: Trilogy начнется 19 мая, в 19:00 по московскому времени.

Также во вторник 19 мая выйдут Mafia II: Definitive Edition и Mafia III: Definitive Edition.

Полноценная игра выйдет 28 августа.

«После этой гонки я мог идти в «Формулу-1». «Честная игра» – культовая миссия в Mafia

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