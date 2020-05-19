2K Games официально представила трилогию Mafia: Definitive Edition

Геймплей первой части представят 6 июня.

Компания 2K Games официально раскрыла подробности выхода трилогии Mafia: Definitive Edition.

Геймплей переиздания культовой первой части представят 6 июня на PC Gaming Show. Сама игра выйдет 28 августа на трех платформах: PC, PS4 и Xbox One. Сценарий игры будет обновлен.

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Definitive Edition второй и третьей частей уже доступны для покупки. Владельцы Mafia 2 и Mafia 3 в Steam получат обновленные версии бесплатно.

Купить всю обновленную трилогию в Steam можно за 2999 рублей. Предзаказ первой части стоит 1999 рублей.

Оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven вышла в 2002 году.

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