Наталия Alinity Моголлон
Фото: Instagram
Девушка довольно философски реагирует на хейтеров.
Стримерша Наталия Alinity Моголлон призналась, что не обижается на критиков, которые осуждают ее за неоднозначные поступки. В частности, в 2018 году девушка неоднозначно высказалась о разнице женских и мужских измен.
«Это было довольно давно. Думаю, я проецировала это высказывание на собственную неуверенность после того, как мне изменяли. Глупая фраза, но это было давно, в 2018 году. Я не осуждаю тех, кто ненавидит меня за ту фигню, что я делала», – цитирует Alinity Dexerto.
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- В апреле Наталию временно забанили на Twitch за то, что она случайно показала грудь во время стрима.
- В 2019-м девушка привлекла внимание зоозащитников, швырнув через плечо кота и напоив его водкой.
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