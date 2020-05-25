Киберспорт

Стримерша, оголившая грудь: «Не осуждаю тех, кто ненавидит меня за ту фигню»

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Наталия Alinity Моголлон

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Девушка довольно философски реагирует на хейтеров.

Стримерша Наталия Alinity Моголлон призналась, что не обижается на критиков, которые осуждают ее за неоднозначные поступки. В частности, в 2018 году девушка неоднозначно высказалась о разнице женских и мужских измен.

«Это было довольно давно. Думаю, я проецировала это высказывание на собственную неуверенность после того, как мне изменяли. Глупая фраза, но это было давно, в 2018 году. Я не осуждаю тех, кто ненавидит меня за ту фигню, что я делала», – цитирует Alinity Dexerto.

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  • В апреле Наталию временно забанили на Twitch за то, что она случайно показала грудь во время стрима.
  • В 2019-м девушка привлекла внимание зоозащитников, швырнув через плечо кота и напоив его водкой.

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