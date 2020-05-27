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«Толпа начинает ритмично бранить друг друга». В новой Assassin’s Creed обещают аналог рэп-баттлов

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Премьер Assassin’s Creed в 2016-м

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Культурный феномен называется флютинг и имеет исторические корни в Норвегии и Англии.

В игре Assassin’s Creed: Valhalla, выход которой запланирован до конца 2020 года, появится аналог современных рэп-баттлов.

Творческий директор игры Ашраф Исмаил рассказал, что культурный феномен называется флютинг – шуточное вербальное противостояние оппоненов, похожее на привычный Versus Battle.

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«Ранее люди участвовали во флютинге в Англии и Норвегии. Это забавно. Во время пира толпа начинает ритмично бранить друг друга. Это основано на традициях и истории. Есть сага о победе Одина над Тором с помощью ритмичных оскорблений», – цитирует Исмаила Канобу.

  • По предварительным данным, Assassin’s Creed: Valhalla выйдет 15 октября.
  • Рэп-баттлы в России были популярны в 2010-х, самый известный баттл – Оксимирон vs Гнойный.

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