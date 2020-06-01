Ты точно помнишь, как играл на флейте для трехголовой собаки.

В 2021 году выйдет абсолютная новая RPG по вселенной «Гарри Поттера»: переговоры о разработке начал один из партнеров Warner Bros. – Interactive Entertainment. Инсайдом поделился пользователь Reddit, заявивший, что он работает в сфере локализации рекламных роликов для кино и игр.

Информатор сообщил, что игра ориентирована на ПК и игровые консоли – в отличие от Harry Potter: Puzzles & Spells, релиз которой вышел мае и которая будет выпущена для использования на смартфонах. Также в сеть слили фото из кабинета одного из разработчиков Avalanche Studio: под его столом лежит книга о флоре и фауне волшебного мира.

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Часть возможного геймплея просочилась в интернет еще в 2018-м – геймеры-поттероманы широко обсуждали квест Follow The Graves, который происходит на кладбище недалеко от школы Хогвартс. В игре можно использовать заклинания и волшебные предметы – в частности, мантию-невидимку. В целом квест собрал положительные отзывы.

Игры по «Гарри Поттеру» уже были?

Гарри Поттер – не новая идея для кибермира, но раньше игры по «Гарри» не отличались качеством и захватывающим сюжетом. Разработкой занималась компания EA Games, игра по «Философскому камню» вышла на PlayStation в 2003-м, последняя – по вторым «Дарам смерти» – в 2001-м. Последние части похожи на современные экшн-игры, но с первыми связаны даже мемы, созданные выросшим вместе с Гарри поколением.

С современной точки зрения графика выглядит настолько скудно, что рисовку Хагрида вспоминают до сих пор: лесничий с неестественно приплюснутым лицом получился упоротым – другого слова не подобрать.

Отдельная легенда «Философского камня» – квест с трехглавым псом Пушком: нужно усыпить все три головы, играя на флейте, но пока ты наигрываешь возле одной головы, энергия у других быстро пополняется. У автора текста пройти дальше не получилось даже во взрослом возрасте с эмулятора на ноутбуке, но это точно возможно – в начальной школе моя одноклассница восторженно сообщила: «Мы с сестрой прошли Пушка! Я на мышке, она на клавиатуре!»

Довольно неплохо устроены полеты на метле и на гиппогрифе – хочется верить, что в новой RPG эти миссии получат продолжение и серьезно улучшатся.

Есть даже серия Lego Creator: Harry Potter – персонажи, интерьеры и другие детали выполнены в стилистике конструктора. Геймплей ориентирован на строительство из виртуальных кубиков, так что от «Гарри Поттера» там остались только книжные герои (с желтыми лицами) и визуал из фильма.

Нужна ли новая игра?

Она точно не будет лишней – любопытство проснется даже у тех, кто геймил в «Гарри Поттера» в детстве и не играл в компьютерные игры уже десять лет. Но, возможно, разрабочикам стоило расширить идею и взяться не за основную сагу, которая была популярна в нулевых, а за киношную – «Фантастических тварей». Второй фильм серии вышел в 2018-м, третий обещают в 2021-м, а в сюжетном плане там полный простор для творчества и создания высококлассного визуала из разных стран мира.

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