Актер не до конца понял, что ему предложили.

А вы были в курсе, что главного героя «Grand Theft Auto IV» Нико Беллика списали с российского актера Владимира Машкова?

В 2001 году Машков снялся в фильме «В тылу врага» режиссера Джона Мура, где исполнил роль фактурного киллера из Сербии по имени Саша. Если вы уже подзабыли детали этой ленты или вообще ее не смотрели, то киллер Саша в исполнении россиянина выглядел вот так:

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А Нико Беллик – ветеран Югославской войны, который переезжает в Либерти-Сити – вот так:

Согласитесь, сходство сразу бросается в глаза. Да и из того, что создатели Grand Theft Auto списали образ Беллика с Машкова, никто не делал никакой тайны. В этом признался сам Машков в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Журналист спросил, действительно ли Машков отказался от озвучивания Беллика с формулировкой «это не мой уровень». Актер дал следующий ответ:

Нет, таких слов в моем лексиконе, как «не мой уровень», не было никогда в жизни. Мне прям сейчас аж стыдно. Дело в том, что это была странная такая, полуаферистическая вещь. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. То есть это самая продаваемая игра в мире. И они использовали мой образ из картины Джона Мура под названием «В тылу врага». Вот, им понравилось такое. Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил бы. Не знаю. Ну, это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Я даже не знал, что это, я не принял это всерьез.

Кстати, если объединить Машкова и Беллика, то сходство станет почти неотличимым.

Нико Беллик получил 13-е место в списке пятидесяти лучших персонажей компьютерных игр по версии книги рекордов Гиннесса.

Машков с апреля 2018 года является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова.

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