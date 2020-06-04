Киберспорт

Главного героя GTA IV списали с Владимира Машкова. Он мог озвучить Нико Беллика, но отказался

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Владимир Машков

Фото: Getty Images

Автор:Тимофей Яценко
7 минут назад
@timofeyatsenko

Актер не до конца понял, что ему предложили.

А вы были в курсе, что главного героя «Grand Theft Auto IV» Нико Беллика списали с российского актера Владимира Машкова?

В 2001 году Машков снялся в фильме «В тылу врага» режиссера Джона Мура, где исполнил роль фактурного киллера из Сербии по имени Саша. Если вы уже подзабыли детали этой ленты или вообще ее не смотрели, то киллер Саша в исполнении россиянина выглядел вот так:

Киберспорт

В 2021-м выйдет новая RPG по «Гарри Поттеру». Вспомнили старые игры: упоротого Хагрида и другие мемы

01/06/2020 В 13:44

А Нико Беллик – ветеран Югославской войны, который переезжает в Либерти-Сити – вот так:

Согласитесь, сходство сразу бросается в глаза. Да и из того, что создатели Grand Theft Auto списали образ Беллика с Машкова, никто не делал никакой тайны. В этом признался сам Машков в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Журналист спросил, действительно ли Машков отказался от озвучивания Беллика с формулировкой «это не мой уровень». Актер дал следующий ответ:

Нет, таких слов в моем лексиконе, как «не мой уровень», не было никогда в жизни. Мне прям сейчас аж стыдно. Дело в том, что это была странная такая, полуаферистическая вещь. Я очень рад, что эта игра собрала за месяц полмиллиарда долларов. То есть это самая продаваемая игра в мире. И они использовали мой образ из картины Джона Мура под названием «В тылу врага». Вот, им понравилось такое. Я очень старался, собирал по кусочкам этот бомжеватый вид. И мне не сказали тогда, что это такое. Может быть, я озвучил бы. Не знаю. Ну, это интересно, часть профессии, но не особенно меня это увлекает. Я даже не знал, что это, я не принял это всерьез.

Кстати, если объединить Машкова и Беллика, то сходство станет почти неотличимым.

  • Нико Беллик получил 13-е место в списке пятидесяти лучших персонажей компьютерных игр по версии книги рекордов Гиннесса.
  • Машков с апреля 2018 года является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова.

Игрушки от Роналдо с Зиданом и первая полноценная FIFA. История футбольных симуляторов на Game Boy

Подписывайся на нас в инстаграме

Киберспорт

«После этой гонки я мог идти в «Формулу-1». «Честная игра» – культовая миссия в Mafia

19/05/2020 В 11:33
Киберспорт

В 2021-м выйдет новая RPG по «Гарри Поттеру». Вспомнили старые игры: упоротого Хагрида и другие мемы

01/06/2020 В 13:44
По теме
Киберспорт
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Киберспорт

В 2021-м выйдет новая RPG по «Гарри Поттеру». Вспомнили старые игры: упоротого Хагрида и другие мемы

01/06/2020 В 13:44
Киберспорт

«Толпа начинает ритмично бранить друг друга». В новой Assassin’s Creed обещают аналог рэп-баттлов

27/05/2020 В 06:21
Киберспорт

Стримерша, оголившая грудь: «Не осуждаю тех, кто ненавидит меня за ту фигню»

25/05/2020 В 11:47
Киберспорт

2K Games официально представила трилогию Mafia: Definitive Edition

19/05/2020 В 21:48

Последние видео

Play Icon
Киберспорт

Ставший инвалидом из-за аварии экс-гонщик «Формулы-2» и IndyCar Series сел за виртуальный руль

00:01:35
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Лисовски выдал серию в 122 очка, срезался на розовом, но ни на секунду не расстроился

ВЧЕРА В 21:23
Play Icon
Play Icon
Теннис

Резкая атака Надаля в финале «РГ-2012» против Джоковича и звериный рык чемпиона

ВЧЕРА В 21:09
Play Icon
Play Icon
Теннис

9 лет назад Федерер в эпичном матче не пустил Джоковича в финал «РГ». Посмотри, как это было

02/06/2020 В 12:04
Play Icon
Чемпионат Англии

Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля за 58 миллионов евро

02/06/2020 В 09:23
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Тяжелая атлетика

Любимый силач Сталина победил лучшего атлета Гитлера. Он пережил геноцид и преследования НКВД

05/04/2020 В 08:00
Play Icon
Снукер

Шикарный удар Трампа по розовому шару на финише первого фрейма

01/06/2020 В 17:49
Play Icon
Play Icon
Снукер

Трамп всухую нокаутировал Грэйса в первый день рестарта сезона

01/06/2020 В 16:28
Play Icon
Play Icon
Теннис

Крутейший Федерер из 2009-го: Роджер разложил Хааса после 0-2 по сетам

01/06/2020 В 07:36
Play Icon
Чемпионат Германии

Футболисты из ГДР обманули чекистов и сбежали на Запад. Через 5 лет один из них взял Кубок УЕФА

01/04/2020 В 09:59
Фитнес

Коронавирус закрыл спортзалы. Не паникуй: профессиональный тренер рассказал, как спасти форму дома

27/03/2020 В 11:10
Клубный чемпионат мира

О клубном ЧМ нужно забыть навсегда. «Ливерпуль» стал чемпионом мира еще в июне

22/12/2019 В 00:02
Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалВ 2021-м выйдет новая RPG по «Гарри Поттеру». Вспомнили старые игры: упоротого Хагрида и другие мемы
Следующий материалАршавин назвал «гениальным» свой пас в финале Кубка УЕФА