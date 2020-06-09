Создатели GTA, FIFA и CoD присоединились к протестам против расизма. Но их осуждают даже в Америке

Видеоигры пытаются в политику, но выходит пустое лицемерие.

«Это полное дерьмо. Им абсолютно плевать на этих людей. Прекратите покупать их игры», – однотипно встречает публика такие же однотипные политические обращения крупнейших игровых издательств.

Выступая против расизма, игровые компании завоевывают уважение у митингующих и сопереживающих им, но вызывают раздражение у радикалов, которые если и признают их роль в протестах, то лишь как организованное шествие лицемеров. А слова о равенстве разбивают контраргументами и формируют новые претензии, на которые уже не ответить односложным лозунгом Black Lives Matters.

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За протестующих, но не за всех

Знаете, как Disney продвигал фильмы в Китае? Скрывая на постерах то, что в них играют темнокожие актеры. На главного героя «Черной пантеры» нацепили маску, а Финна из «Звездных войн» сделали в несколько раз меньше.

Ради огромных денег с китайского рынка можно и подстроиться под настроения местных зрителей, проигнорировав риск обвинения в расизме. И за подобным лицемерием замечен не только Disney.

«Освободите Гонконг. Революция нашего века!» – выкрикнул киберспортсмен во время одного из турниров по Hearthstone, который шел одновременно с митингами, моментально получив годовой запрет на участие в соревнованиях и отказ в выплате призовых. Ослабили наказание лишь после резонанса на весь мир.

Тогда Activision Blizzard сократила дисквалификацию до полугода и вернула игроку деньги, но отказалась признать неправоту. Всех недовольных отсылали на заявление, в котором утверждали, что игры не были и не будут местом для высказывания политических взглядов. Пресса и геймеры в эту версию не поверили, посчитав, что Activision Blizzard поступает так исключительно из-за страха разозлить правительство Китая, которое жестко регулирует игровую индустрию в стране и негативно реагирует на любые призывы к независимости Гонконга.

Тогда компания получила масштабные акции бойкота игр, но она бы потеряла намного больше при решении высказаться даже не за независимость, а лишь против полицейского насилия.

Именно поэтому искренность поддержки протестов в США от Activision Blizzard сомнительна: пользователи видят в ней адаптацию под популярное мнение аудитории крупнейших рынков – США и Западной Европы. Там, где для них нет денежных интересов, нет и борьбы, а все желание набить репутацию борцов за социальную справедливость перебивают два слова.

В этом же обвинили разработчиков League of Legends из Riot Games, которые поддержали американские протесты, но ранее запретили стримерам и аналитикам своих турниров обсуждать в прямом эфире столкновения в Гонконге.

А издательство Bethesda получило за избирательную поддержку, когда на фоне борьбы за равенство в Америке они заявили, что всегда и везде выступают против любых притеснений. Но компания не боится поставить радужный флаг лишь в аккаунтах тех стран, где это не приведет к удару по бренду. В России и на Ближнем Востоке они бороться не собираются.

За протестующих, но когда это не опасно

Отменили и презентацию симулятора американского футбола Madden NFL 21. Electronic Arts заявили, что сейчас время не для разговора об играх и футболе, а для борьбы с несправедливым отношением к чернокожему комьюнити. Посреди одобрительных аплодисментов сразу послышались гневные выкрики недовольных, которые припомнили им еще свежую историю про Madden NFL 19.

Тогда из песни Big Bank рэпера YG, который попал в саундтрек игры, было удалено имя Колина Каперника. Того самого футболиста, который разделил Америку на две части, вставшего на колено во время исполнения национального гимна. Он объяснил поступок протестом против несправедливого отношения к представителям различных рас на фоне выбора Трампа президентом.

В безобидной строчке «вы все фальшивки, а я как Колин Каперник» имя футболиста заглушили, как это обычно делают с матом или упоминанием наркотиков.

Конфликт Каперника не затронул всю индустрию видеоигр и оставил EA один на один с проблемой. Категорично выбирать сторону Колина и идти против половины страны, которая требует уважения к Америке и ее флагу, было куда тяжелее, чем сейчас, когда все вокруг высказываются за борьбу против системного угнетения, а не конкретно за поступок футболиста.

После того, как не только игроки, но и авторы трека высказались против цензуры, EA выпустила заявление, в котором объяснила все простой ошибкой и вернула имя спортсмена. Оправдывались тем, что дело не в акции Каперника. EA просто посчитали: раз Колин не нашел новую команду, больше не играет в НФЛ и его нет в игре, то у них нет прав и на упоминание имени даже в песне.

Потом выяснилось, что аналогично EA поступила и с треком Bars of Soap рэпера Mike WiLL из Madden NFL 18. В строчке «она надеялась, что я встану на колено, как Колин Каперник», имя квотербека также вырезали.

За протестующих, но сами причина расизма

В конце фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» мир возвращали к реальной жизни отключением вселенной виртуальной реальности по вторникам и четвергам, чтобы люди в эти дни занимались настоящим.

Похожую идею воплотила Rockstar, почтив наследие Джорджа Флойда отключением серверов GTA V и Red Dead Redemption 2 на несколько часов. В ответ получили не только восторги красотой жеста, но и обвинения в том, что это никак не поможет движению Black Lives Matter, а сама игра продвигает то, против чего идет борьба.

«Секундочку. Это правда? Разработчики GTA, которая прославляет продажу наркотиков, расстрелы полиции и провоцирует насилие, чтут наследие Джорджа Флойда?»

Не все геймеры восприняли акцию всерьез, возвращая дискуссию на уровень нулевых, когда GTA обвиняли в побуждении к преступлениям в реальной жизни. И засыпали компанию обвинениями в том, что их игровая сатира на американское общество лишь продвигает предрассудки про афроамериканцев.

По их мнению, Rockstar еще недавно смеялась над тем, против чего сейчас выступает. В пример приводят то, как в GTA V темнокожий персонаж получает пули просто подойдя к полицейским.

Против расизма, но не за настоящие протесты

Легко сделать пост с порицанием расизма и хештегом #BlackLivesMatter. Сложно пойти дальше, а ведь этого теперь и требует движение, которое все активнее радикализируется.

Ситуация доходит до того, что аполитичные компании публикуют записи в поддержку не из-за желания выразить одобрение или приобрести уважение, а из-за боязни нанести себе урон молчанием. Издание Vice обвиняет компании в том, что их поддержка – лозунги, за которыми нет реальных действий. Kotaku упрекает тех, кто ничего не написал про протесты. И требует большего от тех, кто поддержал, но без конкретных поступков. А хвалит лишь тех, кто поддержал и выделил деньги на борьбу.

Настал момент, когда уже мало того, что ты против расизма, но идти дальше готовы немногие.

Раньше игровая индустрия старалась соблюдать нейтралитет и держать дистанцию от политики, чтобы не стать ее целью. Теперь она достигла таких масштабов, что пытается сама влиять на нее, но с каждым новым шагом в эту сторону ей будет все сложнее выживать в глобальном рынке, лишенном единства мнений. Готовы ли они к борьбе, которая не будет им выгодна? Очень сомнительно.

Что делать тем компаниям, которые не могут молчать и заявляют, что они про игры, а не политику? Действовать как Sony, поступки которой сейчас звучат громче слов. Игровое подразделение японской корпорации перенесло анонс новой консоли PlayStation 5 и игр для нее, чтобы масштабную презентацию не заглушило то, что сейчас важнее и можно услышать на улицах городов Америки. А спустя несколько дней подразделения компании, которые занимаются музыкой и кино, совместно анонсировали запуск благотворительного фонда на 100 миллионов долларов, который обещают потратить на борьбу за социальную справедливость и инициативы против расизма по всему миру, а не только в США.

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