PS5
Фото: Eurosport
Побежали выстраиваться в очередь за покупкой?
Ночью с 11 на 12 июня состоялась масштабная презентация PlayStation – любителям видеоигр показали новую консоль PS5 и несколько новых игр.
Консоль, разумеется, приберегли на сладкое и раскрыли ее дизайн в последнюю очередь. Новый слоган – Play has no limites (Игра не имеет ограничений). Также Sony обновили ленту наушников и камеру, желающие смогут приобрести пульт для более разностороннего управления.
Создатели GTA, FIFA и CoD присоединились к протестам против расизма. Но их осуждают даже в Америке
Поммо консоли, восторженным геймерам подбросили релизы новых игр. В конце 2020 года будет выпущен Marvel's Spider-Man: Miles Morales – трейлер уже доступен, и графика поражает воображение.
Для любителей погонять на крутых тачках выйдет Gran Turismo 7, но дата выхода пока не анонсирована. А еще есть NBA 2K21 для поклонников баскетбола и игр по НБА. Крутейший трейлер – у спортсменов видны даже капли пота.
Вот полный (и внушительный) список остальных новинок, которые уже могут ждать геймеры:
- Ratchet & Clank Rift Apart;
- Project Athia;
- Stray;
- Returnal;
- Sackboy A Big Adventure;
- Destruction All Stars;
- Kena: Bridge of Spirits;
- Oddworld Soulstorm;
- Ghostwire: Tokyo;
- Jet: The Far Shore;
- Godfall;
- Solar Ash;
- Goodbye Volcano High;
- Hitman 3;
- Astro's Playroom;
- Little Devil Inside;
- Demon's Souls Remake;
- DeathLoop;
- Resident Evil VIII;
- Pragmata;
- Horizon Forbidden West.