Побежали выстраиваться в очередь за покупкой?

Ночью с 11 на 12 июня состоялась масштабная презентация PlayStation – любителям видеоигр показали новую консоль PS5 и несколько новых игр.

Консоль, разумеется, приберегли на сладкое и раскрыли ее дизайн в последнюю очередь. Новый слоган – Play has no limites (Игра не имеет ограничений). Также Sony обновили ленту наушников и камеру, желающие смогут приобрести пульт для более разностороннего управления.

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Поммо консоли, восторженным геймерам подбросили релизы новых игр. В конце 2020 года будет выпущен Marvel's Spider-Man: Miles Morales – трейлер уже доступен, и графика поражает воображение.

Для любителей погонять на крутых тачках выйдет Gran Turismo 7, но дата выхода пока не анонсирована. А еще есть NBA 2K21 для поклонников баскетбола и игр по НБА. Крутейший трейлер – у спортсменов видны даже капли пота.

Вот полный (и внушительный) список остальных новинок, которые уже могут ждать геймеры:

Ratchet & Clank Rift Apart;

Project Athia;

Stray;

Returnal;

Sackboy A Big Adventure;

Destruction All Stars;

Kena: Bridge of Spirits;

Oddworld Soulstorm;

Ghostwire: Tokyo;

Jet: The Far Shore;

Godfall;

Solar Ash;

Goodbye Volcano High;

Hitman 3;

Astro's Playroom;

Little Devil Inside;

Demon's Souls Remake;

DeathLoop;

Resident Evil VIII;

Pragmata;

Horizon Forbidden West.

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