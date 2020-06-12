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Sony презентовала Play Station 5 и внушительный список новых игр: от Человека-Паука до НБА

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PS5

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
час назад

Побежали выстраиваться в очередь за покупкой?

Ночью с 11 на 12 июня состоялась масштабная презентация PlayStation – любителям видеоигр показали новую консоль PS5 и несколько новых игр.

Консоль, разумеется, приберегли на сладкое и раскрыли ее дизайн в последнюю очередь. Новый слоган – Play has no limites (Игра не имеет ограничений). Также Sony обновили ленту наушников и камеру, желающие смогут приобрести пульт для более разностороннего управления.

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Поммо консоли, восторженным геймерам подбросили релизы новых игр. В конце 2020 года будет выпущен Marvel's Spider-Man: Miles Morales – трейлер уже доступен, и графика поражает воображение.

Для любителей погонять на крутых тачках выйдет Gran Turismo 7, но дата выхода пока не анонсирована. А еще есть NBA 2K21 для поклонников баскетбола и игр по НБА. Крутейший трейлер – у спортсменов видны даже капли пота.

Вот полный (и внушительный) список остальных новинок, которые уже могут ждать геймеры:

  • Ratchet & Clank Rift Apart;
  • Project Athia;
  • Stray;
  • Returnal;
  • Sackboy A Big Adventure;
  • Destruction All Stars;
  • Kena: Bridge of Spirits;
  • Oddworld Soulstorm;
  • Ghostwire: Tokyo;
  • Jet: The Far Shore;
  • Godfall;
  • Solar Ash;
  • Goodbye Volcano High;
  • Hitman 3;
  • Astro's Playroom;
  • Little Devil Inside;
  • Demon's Souls Remake;
  • DeathLoop;
  • Resident Evil VIII;
  • Pragmata;
  • Horizon Forbidden West.

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