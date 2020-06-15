Как же похорошел Лост-Хэвен в 4K.

Появился полноценный трейлер ремейка оригинальной «Мафии» 2002 года – Mafia: Definitive Edition.

Ранее фанатам показывали лишь небольшие фрагменты игры в рамках анонсов повторного релиза всей трилогии. Переиздание первой части выйдет в конце августа, и уже можно сгорать от нетерпения – выглядит игра нереально круто. Для переиздания разработчики взяли за основу движок от Mafia III. Кроме того, что история криминального подъема Томми Анджело теперь будет в 4K, в игру добавили новые геймплейные сцены, расширили бэкграунд персонажей и дополнили механику – как сообщает официальный сайт игры, теперь, например, можно будет погонять по Лост-Хэвену на мотоциклах.

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Оригинальная игра Mafia: The City of Lost Heaven появилась в 2002 году.

Олдскульные геймеры помнят ее по миссии с гонкой – о причине ее легендарности можно почитать вот здесь:

«После этой гонки я мог идти в «Формулу-1». «Честная игра» – культовая миссия в Mafia

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