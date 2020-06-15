Киберспорт

Вышел трейлер ремейка оригинальной «Мафии». От красоты и ностальгии хочется всплакнуть

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

«Мафия»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
17 минут назад | Обновлено 17 минут назад

Как же похорошел Лост-Хэвен в 4K.

Появился полноценный трейлер ремейка оригинальной «Мафии» 2002 года – Mafia: Definitive Edition.

Ранее фанатам показывали лишь небольшие фрагменты игры в рамках анонсов повторного релиза всей трилогии. Переиздание первой части выйдет в конце августа, и уже можно сгорать от нетерпения – выглядит игра нереально круто. Для переиздания разработчики взяли за основу движок от Mafia III. Кроме того, что история криминального подъема Томми Анджело теперь будет в 4K, в игру добавили новые геймплейные сцены, расширили бэкграунд персонажей и дополнили механику – как сообщает официальный сайт игры, теперь, например, можно будет погонять по Лост-Хэвену на мотоциклах.

Киберспорт

Стримерша, оголившая грудь: «Не осуждаю тех, кто ненавидит меня за ту фигню»

25/05/2020 В 11:47
  • Оригинальная игра Mafia: The City of Lost Heaven появилась в 2002 году.
  • Олдскульные геймеры помнят ее по миссии с гонкой – о причине ее легендарности можно почитать вот здесь:

«После этой гонки я мог идти в «Формулу-1». «Честная игра» – культовая миссия в Mafia

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Киберспорт

Жаркая серия пенальти в матче Мактомини – Саа – лузер определился на 10-м ударе

15 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Киберспорт
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Киберспорт

Sony презентовала PlayStation 5 и внушительный список новых игр: от Человека-Паука до НБА

12/06/2020 В 05:47
Киберспорт

Создатели GTA, FIFA и CoD присоединились к протестам против расизма. Но их осуждают даже в Америке

09/06/2020 В 10:39
Киберспорт

Главного героя GTA IV списали с Владимира Машкова. Он мог озвучить Нико Беллика, но отказался

04/06/2020 В 19:12
Киберспорт

В 2021-м выйдет новая RPG по «Гарри Поттеру». Вспомнили старые игры: упоротого Хагрида и другие мемы

01/06/2020 В 13:44

Последние видео

Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

00:02:27
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Жаркая серия пенальти в матче Мактомини – Саа – лузер определился на 10-м ударе

00:01:51
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Яя Туре почему-то играл за «Арсенал» и сгорел в матче с Кьеллини за 15 минут

00:00:45
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Дибала сделал Алли в благотворительном матче в FIFA 20. Но оба выбрали не свои клубы

00:01:31
Play Icon

Тренды

Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Жаркая серия пенальти в матче Мактомини – Саа – лузер определился на 10-м ударе

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

ВЧЕРА В 22:29
Play Icon
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

ВЧЕРА В 17:03
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

ВЧЕРА В 14:22
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

ВЧЕРА В 20:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

ВЧЕРА В 17:12
Play Icon
Чемпионат Германии

Холанн: «Люблю говорить с птицами о жизни, какая она есть»

ВЧЕРА В 14:00
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

ВЧЕРА В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Нурмагомедов – Фергюсон

Белоруссия официально предложила UFC провести бой Хабиба и Тони

04/04/2020 В 20:36
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалSony презентовала PlayStation 5 и внушительный список новых игр: от Человека-Паука до НБА
Следующий материалМуслера спас ворота ценой травмы и заорал от боли – у него двойной перелом