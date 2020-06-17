Киберспорт

В соцсети утекли стоимость и дата выхода PlayStation 5

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PlayStation 5

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

У консоли будет два варианта – с дисководом и без.

Техноблогер Бен Гескин выложил в твиттер скриншот с сайта французского Amazon, на котором видны стоимость и дата выхода в свободную продажу консоли PlayStation 5 от Sony.

Очевидно, объявление появилось в магазине по ошибке – официального релиза от компании еще не было, зато уже можно прицениться. Консоль выйдет в двух конфигурациях – с дисководом и без. Первый вариант будет стоить 499 евро, второй – 399 (в районе 39 и 32 тыс рублей соответственно). Датой поступления в продажу на скриншоте указано 20 ноября.

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