EA представила трейлер FIFA 21 – игра похожа на голливудский фильм про футбол

Даже реальный спорт не выглядит настолько круто.

Канадская компания EA Sports представила совмещенный трейлер двух спортивных симуляторов – FIFA 21 и Madden 21.

Игрушки разработаны под консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X – если реальный геймплей будет соответствовать голливудской картинке видео, то каждый сеанс игры можно будет приравнять к походу в кинотеатр – настолько все красиво. По ролику сложно судить об особенностях геймплея – скорее всего, разработчики представят официальную демонстрацию игрового процесса ближе к релизу игр.

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