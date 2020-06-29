Московский театр поставил 2 мюзикла по вселенной игры Skyrim. Геймеры стали зрителями

Eurosport.ru поговорил с Андреем Ивановым – автором слов в мюзиклах «Песнь о Довакине» и «Сон у Красной горы».

Вы очнулись и обнаружили себя на телеге по пути в деревню Хелген. Рядом – собственной персоной Ульфрик Буревестник, и вас везут на собственную казнь. По прибытии вы кладете голову на плаху и видите палача с топором, но в небесах вдруг появляется дракон. Он устраивает переполох и поджигает большую часть города. В живых остаются немногие, а вам пора выбрать, с кем пойдете дальше – с повстанцем Хадваром или верным Империи Ралофом.

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Любители компьютерных игр наверняка узнали начало «Скайрима» и мир «Древних свитков» – или, если говорить точнее, The Elder Scrolls V: Skyrim. Узнали и себя, главного героя – Довакина. Но «Скайрим» оживает не только на игровых экранах, но и на сцене. Все это можно увидеть в театре, сжимая только что купленную программку с либретто. Московский театр «Этериус» поставил уже два мюзикла по «Древним свиткам»: в 2015 году появилась «Песнь о Довакине», в 2019-м состоялась премьера «Сна у Красной горы». В какой-то мере, это новый уровень фанфика – фанатского произведения по мотивам. Теперь не только текстовый, но и музыкальный.

Автор музыки – Евгения Хотеенкова, тексты написал ее муж Андрей Иванов. Оба – фанаты франшизы: у Евгении нет профессионального музыкального образования, только частные занятия на любительском уровне, которых хватило для написания нотных текстов. Когда все было готово, авторы презентовали материалы знакомому музыкальному продюсеру Олегу Маркелову. Тот сделал аранжировки для оркестра, и в театре стали работать над полноценной постановкой.

Андрей Иванов в роли каджита М'Айка Лжеца Фото: Eurosport

Компьютерные игры на сцене воплощает молодой театр «Этериус», который специализируется на нестандартных тематических и отчасти фэнтезийных сюжетах. Кроме мюзиклов по TES, в репертуаре есть полноценный рок-спектакль по «Сильмариллиону» Толкина и постановка «Жанны Д’Арк».

В «Песни о Довакине» голоса получили почти все персонажи, имеющие реплики в игре. Ожили норды и эльфы, каджиты и даже драконы – величественный Партурнакс и антагонисты: Мирмулнир, Салокнир и, конечно же, Алдуин. С гитарой прохаживается бард и душевно проясняет за локации тем, кто не в теме, или опоздавшим: поет о Вайтране или о Рифтене.

Серафим в роли дракона Алдуина Фото: Eurosport

Довакин – сам зритель: он смотрит спектакль так же, как проходит игру, с каждым выступлением продвигаясь вперед по сюжету. Это с юмором отражено в спектакле – ведь каждый прокачивает персонажа по-своему. «Как же – помню Довакина, был такой парнишка здесь», – рассказывает ярл Балгруф. «Так он вроде был девицей, если память мне не врет?» – удивляется Айрилет. Потом персонажи спорят о расе Довакина: кто-то выбирает привычных человека или эльфа, кто-то – оригинальных каджита или аргонианина, а кто-то выделяется и вообще проходит игру орком.

Театральную версию регулярно показывают на московских площадках, и солд-аут (от 259 мест новой сцены ГИТИСа до 760-местного зала ДК МИИТ) – не редкость. Спектакль несколько раз видел и Санкт-Петербург, а специально для регионов и ближнего зарубежья существует концертная версия: актеры гастролируют усеченным составом и выступают для геймеров не из столицы. Выпущены диски с видеоверсией – чтобы каждый мог приобрести запись мюзикла и переслушать в любое время.

Андрей Иванов, автор слов, пообщался с Eurosport.ru и рассказал, как у них с супругой появилась настолько необычная идея.

– Как возникла идея написать мюзикл по компьютерной игре? Как вообще проходил процесс написания?

– Сначала появился набросок песни «Стрела в колене» и образы поющих ее скайримских стражников. При этом они еще и танцевали, как в распространенных фанатских модификациях. Все это выглядело достаточно забавно и как бы намекало на некий мюзикл. Затем достаточно лавинообразно нарисовалась общая концепция – уподобить геймера, погруженного в игру, театральному зрителю.

Драконьи крики стали драконьими песнями. За план-основу взяли основной квест игры, и дело пошло. Шло больше года. Писались тексты, на них в произвольном порядке писалась музыка, после чего тексты доводились до ума. Первым запел мастер голоса Арнгейр, а последним – ледяной дракон Салокнир. Драконы, вообще, первоначально представлялись как хоры. В процессе некоторые персонажи исчезали, другие появлялись, кто-то второстепенный – так было с Айрилет – внезапно оказывался на первом плане. Но в конце концов все более-менее утряслось, и «Песнь о Довакине» стала тем, чем она является сейчас – двухчасовой фантасмагорией музыкальных стилей от оперы до пост-панка со множеством действующих лиц.

Рипсимэ Гюлезян и Андрей Малышев в роли Айрилет и ярла Балгруфа Фото: Eurosport

– Почему выбрали именно «Скайрим»?

– Любимая у нас вся серия TES, а не только «Скайрим». И нас всегда интересовал весь мир игры целиком, ее начинка, пожалуй, даже больше чем сам процесс. Кому-то хорошо в Средиземье, кому-то в Хогвартсе, а нам вот в Тамриэле. И все это очень вдохновляло, мы знали, о чем и как писать, чем мы, собственно, хотим поделиться. И часов в такой ситуации, по известным причинам, никто не наблюдал.

– Что сподвигло написать «Сон у Красной горы»? Написали бы в любом случае, или повлиял успех «Довакина»?

– «Довакин» еще толком не вышел, а «Сон у Красной горы» уже активно писался. Просто захотелось сделать нечто большее, нежели гала-концерт, а именно пьесу с небольшим количеством персонажей, драматикой в их отношениях и прочими умными прибабахами. Пьесу музыкальную, может быть, даже оперу! В стиле классических трагедий. А история Неревара и его, как бы это сказать, друзей, так и просилась на сцену. История о том, как нам предлагают свет, а мы раз за разом выбираем тьму. Необыкновенно актуальная история. И все герои стояли перед глазами, такие красивые, будто итальянские марионетки. Ну и как про таких не написать? И ни полугодовой затуп либреттиста, ни перелом пальца композитора не смогли остановить этот процесс.

– «Сон» – это ведь не по отдельной части игры, а нечто более масштабное?

– Это по внутриигровой литературе, то есть, по книгам, которые можно найти и прочитать в игре. И вследствие этого гораздо лучше понять игровой мир. Очень полезный, несколько подзабытый теперь навык, ха-ха. История Нирна длинна и насыщена событиями. К услугам желающего ознакомиться с ней подробнее имеется впечатляющее количество источников и тематических трактатов. В них, как и в реальных исторических источниках, обильно встречаются разночтения и лакуны. Ад для исследователя и рай для интерпретатора.

– Расскажи о сюжете мюзикла.

– Одно из важнейших событий, некогда произошедших в Нирне – таинственное исчезновение народа Двемер, представителей техногенной цивилизации, и одновременное ему появление живых богов – главного антагониста в игре TES III Morrowind Дагот Ура и его противников, известных как Трибунал. Об этом событии повествуют пять внутриигровых книг и каждая – немного по своему. А теперь давайте поставим эти источники рядом, изучим их и подумаем, что же там произошло на самом деле.

– Почему на него обязательно нужно прийти?

– Это очень хороший, крутой и замечательный мюзикл. В нем чудесная музыка и лихо закрученный сюжет.

Интриги и тайны, мистика и разоблачения, любовь, эротика, убийства, воскрешения – все это в новом мюзикле «Сон у Красной горы».

Однажды наш режиссер Виктория Каминская поставила его в один ряд с «Игрой Престолов». И не надо бояться того, что вы не играли в TES, а значит, ничего не поймете. Мюзикл специально писался так, чтобы сюжет был максимально понятен для обычного зрителя, который не в теме. Приходите и сами все увидите!

Когда и где можно увидеть постановки?

Коронавирус нарушил работу абсолютного большинства организаций, театр «Этериус» – не исключение. Организаторы планировали выступления разного формата в апреле-мае, но из-за карантина зрителям пришлось довольствоваться онлайн-квартирниками от продюсера Олега Маркелова.

Все запланированные в Москве спектакли обещают провести в сентябре, точные даты будут известны, когда правительство Москвы выпустит очередные распоряжения о проведении массовых мероприятий.

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