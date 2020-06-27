CulturePSG: Мбаппе попал на обложку FIFA 21, Неймара не будет из-за возможного трансфера в «Барсу»

Странная ситуация, когда Ней не был лицом симулятора, а Гийом Оаро – был.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе появится на обложке видеоигры FIFA 21.

По информации источника фанатского сайта парижан CulturePSG, в офисе EA Sports выбирали из двух игроков «Сен-Жермен» – Мбаппе и Неймара. Топ-менеджеры канадской компании приняли решение несколько недель назад, и в итоге лицом футбольного симулятора стал 21-летний француз.

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16 июня испанский AreaJugones сообщил, что Неймар мог оказаться на обложке FIFA еще год назад. Но самый дорогой футболист мира попал в скандал с обвинениями в изнасиловании. Доказанная вина Нея навредила бы имиджу Electronic Arts, и бразильца заменили новичком мадридского «Реала» Эденом Азаром.

По данным AreaJugones, другой проблемой, чтобы поставить Неймара на обложку FIFA 21, стало его возможное возвращение в «Барселону». В случае трансфера на «Камп Ноу» права на образ 28-летнего бразильца принадлежали бы партнеру каталонского клуба, компании Konami, которая производит видеоигру Pro Evolution Soccer.

Косвенным подтверждением этой информации стало то, что Килиан Мбаппе уже появился на обложке трейлера FIFA 21.

Футбольный симулятор от EA Sports появится в продаже 9 октября.

Последним игроком «ПСЖ», который появлялся на обложке FIFA, был Гийом Оаро. Это была специальная французская версия FIFA 10 , на которой форвард «Парижа» находился вместе со Стивом Манданда и Каримом Бензема.

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