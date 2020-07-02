Один из первых стримеров Twitch покончил с собой. Он страдал от биполярного расстройства

Reckful
Фото: Instagram
Мужчине был 31 год.
Бывший профессиональный киберспортсмен Байрон Бернстин, известный как Reckful, умер в возрасте 31 года.
По информации его бывшей девушки, Бернстин совершил самоубийство. Сообщения о смерти стримера подтвердил его сосед по комнате – об этом сообщил журналист и инсайдер Род Бреслау.
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Перед смертью Байрон через твиттер сделал предложение одной из своих экс-девушек. Позже (примерно через 50 минут) он
следующее: «Ах, мне жаль тех, кому приходится иметь дело с моим безумием. Пожалуйста, просто знайте, что в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия».
В октябре 2017 года стример сообщил, что у него диагностировали биполярное расстройство – так же, как у его матери. Также Бернстин рассказывал, что его брат покончил жизнь самоубийством.
- Бернстин – один из первых стримеров на Twitch, у него более 900 тысяч фолловеров.
- Байрон выступал как профессиональный киберспортсмен, был известен по достижениям в World of Warcraft и Asheronʼs Call.
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