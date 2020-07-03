Amazon снимет сериал по вселенной Fallout

За проект отвечают создатели «Мира Дикого запада».

Легендарные игры Fallout переродятся в сериале – за проект взялся Amazon.

Компания объединила разработчиков из Bethesda Тодда Ховарда и Джеймса Олтмена (парочка станет исполнительными продюсерами) с создателями сериала «Мир Дикого запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом. Деталей релиза пока нет, все находится на стадии разработки. Amazon заинтриговал фанатов трейлером, в конце которого красуется фирменная заставка игрушек с надписью «Please stand by».

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«Fallout – одна из величайших игровых серий всех времен. Каждая часть этой безумно образной истории стоила нам бесчисленных часов в компании семьи и друзей. Поэтому мы невероятно рады сотрудничать с Тоддом Ховардом и остальными безумцами из Bethesda, чтобы перенести эту вселенную в Amazon Studios», – цитирует Джой и Нолана The Hollywood Reporter.

Fallout – серия игр в жанре RPG. Действия разворачиваются в вымышленном постапокалиптическом мире середины прошлого века в США.

Первая игра вышла в 1997 году.

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