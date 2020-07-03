Киберспорт

Режим Ultimate Team в FIFA могут приравнять к азартным играм

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FIFA

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Люди платят деньги за возможность выигрыша – в Англии считают, что это гэмблинг.

На территории Великобритании режим Ultimate Team в футбольном симуляторе FIFA могут юридически приравнять к азартным играм.

В Ultimate Team существуют бронзовые, серебряные и золотые паки – наборы карточек футболистов и игровых предметов различного номинала. Пользователь покупает подобный набор за виртуальные и реальные деньги, не зная, что внутри – развлечение может подпасть под британский закон об азартных играх.

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«Если продукт выглядит как гэмблинг и ощущается как гэмблинг, то регулироваться он должен как гэмблинг. Правительство должно действовать незамедлительно, чтобы перевести подобное в сферу игорного законодательства и регулирования», – цитирует The Sun со ссылкой на BBC источник в Палате лордов.

  • В Бельгии с 2018-го действует закон, запрещающий подобные схемы во всех играх.
  • FIFA 21 выйдет осенью 2020 года.

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